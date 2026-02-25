Galaxy S26 Ultra sẽ có chế độ chụp 24MP: Bước tiến thực dụng trong nhiếp ảnh di động Samsung dự kiến bổ sung tùy chọn 24MP trên Galaxy S26 Ultra nhằm tối ưu hóa độ chi tiết hình ảnh mà vẫn duy trì dung lượng file hợp lý, tương tự giải pháp của Apple trên các dòng iPhone cao cấp.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, Samsung đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi quan trọng trên hệ thống camera của flagship Galaxy S26 Ultra. Thay vì chỉ giới hạn ở các mức phân giải truyền thống, hãng sẽ bổ sung chế độ chụp ảnh 24MP, hứa hẹn mang lại sự cân bằng tối ưu giữa chất lượng hình ảnh và hiệu suất lưu trữ.

Giải mã chế độ 24MP trên Galaxy S26 Ultra

Dựa trên trải nghiệm sớm từ Sahil Karoul, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ cung cấp bốn tùy chọn độ phân giải camera chính bao gồm: 200MP, 50MP, 24MP và 12MP. Đây là lần đầu tiên Samsung đưa mức 24MP vào dòng Ultra, một động thái được đánh giá là nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng cao cấp.

Chế độ chụp ảnh 24MP của Galaxy S26 Ultra

Việc bổ sung này cho phép người dùng có thêm lựa chọn khi mức 200MP tạo ra tệp tin quá lớn và yêu cầu xử lý hậu kỳ phức tạp, trong khi mức 12MP đôi khi không đủ độ sắc nét để in ấn hoặc cắt ghép. Chế độ 24MP được kỳ vọng sẽ trở thành thiết lập mặc định mới nhờ khả năng cung cấp hình ảnh rõ nét, tự nhiên nhưng không làm quá tải bộ nhớ thiết bị.

Sự chuẩn bị từ nền tảng phần mềm

Samsung đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt phần mềm cho tính năng này. Ứng dụng Camera Assistant (Trợ lý Camera) gần đây đã cập nhật để hỗ trợ độ phân giải 24MP. Nhiều khả năng, tùy chọn này sẽ được kích hoạt thông qua ứng dụng bổ trợ thay vì xuất hiện trực tiếp trên giao diện camera chính để tránh làm rối người dùng phổ thông.

Samsung sẽ mang đến những nâng cấp ấn tượng cho camera Galaxy S26 Ultra

Về hiệu năng thực tế, chế độ 24MP sẽ hoạt động ổn định ở cả tính năng chụp ảnh thường và chụp chân dung. Tuy nhiên, do thuật toán xử lý chồng ảnh phức tạp để đảm bảo độ chi tiết, thiết bị sẽ mất khoảng ba giây để hoàn tất lưu ảnh sau khi bấm máy. Kết quả thu được cho thấy độ chi tiết vượt trội, đặc biệt là trong môi trường ánh sáng mạnh.

So sánh thông số kỹ thuật Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra

Bên cạnh cải tiến về phần mềm nhiếp ảnh, cấu hình phần cứng của Galaxy S26 Ultra cũng ghi nhận những nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt là vi xử lý và công nghệ sạc.

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM/ROM 12GB / 256GB-512GB-1TB 12GB / 256GB-512GB-1TB Camera chính 200MP + 50MP + 12MP + 50MP 200MP + 50MP + 10MP + 50MP Pin và Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W, Qi2 25W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W, không dây 15W Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7

Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt vào rạng sáng ngày 26/2

Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ được Samsung chính thức trình làng vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Với sự tập trung vào các tính năng thực dụng như chế độ 24MP, Samsung đang cho thấy định hướng tối ưu trải nghiệm người dùng dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ chạy đua theo các con số thông số lý thuyết.