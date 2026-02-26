Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max: Cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ công nghệ Samsung Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt với độ mỏng ấn tượng 7,9mm và tính năng chống nhìn trộm độc đáo. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ thế thượng phong về độ sáng màn hình và khả năng tối ưu năng lượng từ chip A19 Pro.

Cuộc đua trong phân khúc smartphone cao cấp vừa bước sang chương mới khi Samsung chính thức trình làng Galaxy S26 Ultra. Với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng và thiết kế, mẫu flagship này được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế thống trị của iPhone 17 Pro Max. Cả hai thiết bị đều đại diện cho tinh hoa công nghệ hiện nay, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và hiệu năng xử lý vượt trội.

So sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Để có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt, dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai thiết bị:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max Kích thước/Trọng lượng 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (214g) 163.4 x 78 x 8.8 mm (233g) Màn hình Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6,9 inch LTPO Super Retina XDR OLED, 6,9 inch Độ sáng tối đa 2600 nit 3000 nit Chip xử lý Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Pro RAM 12GB - 16GB 12GB Pin/Sạc nhanh 5000 mAh (60W) 5088 mAh (40W) Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 iOS 26

Thiết kế: Sự thực dụng đối đầu với tính biểu tượng

Về mặt ngoại hình, cả hai không có sự thay đổi đột phá nhưng đều được tinh chỉnh để tối ưu trải nghiệm người dùng. Đáng chú ý, Samsung đã sử dụng khung hợp kim nhôm cho Galaxy S26 Ultra, giúp máy mỏng chỉ 7,9mm, vượt trội hơn hẳn so với mức 8,8mm của iPhone 17 Pro Max. Với trọng lượng nhẹ hơn 19 gram, flagship nhà Samsung mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Samsung Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max (Ảnh: Websosanh.vn).

Trong khi iPhone 17 Pro Max trang bị nút điều khiển máy ảnh chuyên dụng, Galaxy S26 Ultra lại duy trì lợi thế thực dụng với bút S Pen tích hợp. Tại thị trường Việt Nam, Samsung cũng cung cấp tới 6 lựa chọn màu sắc, đa dạng hơn so với 3 tùy chọn của Apple.

Màn hình: Cuộc đua độ sáng và bảo mật riêng tư

Dù cùng sở hữu kích thước 6,9 inch, Galaxy S26 Ultra nhỉnh hơn về độ phân giải với mật độ điểm ảnh 500 ppi so với 460 ppi trên đối thủ. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max lại chiếm ưu thế về độ sáng cực đại khi đạt mức 3000 nit, giúp hiển thị rõ nét hơn dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Một tính năng đáng giá trên Galaxy S26 Ultra là Privacy Display (màn hình chống nhìn trộm). Khi kích hoạt, màn hình sẽ trở nên "vô hình" ở các góc nghiêng, bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối ở nơi đông người mà không cần sử dụng miếng dán cường lực chuyên dụng.

Màn hình Galaxy S26 Ultra có thêm tính năng chống nhìn trộm (Ảnh: Websosanh.vn).

Hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh

Cả hai đều sử dụng chip xử lý sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất. Tại Việt Nam, Galaxy S26 Ultra dự kiến trang bị chip Exynos 2600 với xung nhịp tối đa lên tới 4,7 GHz, trong khi Apple A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max đạt 4,26 GHz. Mặc dù sức mạnh thuần túy không quá chênh lệch, iPhone thường được đánh giá cao hơn về khả năng tối ưu năng lượng, trong khi Samsung hỗ trợ sạc nhanh lên tới 60W, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Cả hai đều sở hữu sức mạnh ấn tượng (Ảnh: Websosanh.vn).

Về camera, Samsung tiếp tục phô trương sức mạnh phần cứng với cảm biến chính 200MP, khẩu độ f/1.4 cho khả năng thu sáng vượt trội. Hệ thống 4 camera sau cùng khả năng zoom quang học chất lượng cao vẫn là rào cản lớn mà hệ thống 3 camera 48MP của iPhone 17 Pro Max cần phải vượt qua.

Giá bán tại thị trường Việt Nam

Hiện tại, Samsung đã cho phép đặt trước Galaxy S26 Ultra với mức giá có phần cạnh tranh hơn ở các phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể:

Phiên bản Giá Galaxy S26 Ultra (VNĐ) Giá iPhone 17 Pro Max (VNĐ) 256GB 36.990.000 37.990.000 512GB 42.990.000 44.490.000 1TB 51.990.000 50.999.000

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưa thích sự đa năng, camera độ phân giải siêu cao và tính năng bảo mật màn hình. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là biểu tượng về sự ổn định, khả năng giữ giá và hệ sinh thái iOS tối ưu.