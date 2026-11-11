Galaxy S27+ đạt chứng nhận BIS tại Ấn Độ với mã model SM-S956B/DS, ngày ra mắt đang đến gần Samsung Galaxy S27+ mã SM-S956B/DS xuất hiện trên cơ sở dữ liệu BIS ngày 11/11/2026, cùng thông số rò rỉ: Exynos 2700, màn hình 6.7 inch, pin 4.900 mAh.

Samsung Galaxy S27+ đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với mã model SM-S956B/DS. Đây là dấu hiệu cho thấy hãng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi đưa dòng sản phẩm mới ra thị trường. Thời điểm ra mắt có vẻ không còn xa, dù Samsung chưa công bố chính thức.

Trước đó, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn cũng đã đạt chứng nhận từ BIS. Chứng nhận không tiết lộ toàn bộ cấu hình, nhưng các thông tin rò rỉ trước đó đã phác họa khá rõ thông số của mẫu máy này.

Dữ liệu BIS cho biết gì về Galaxy S27+?

Theo cơ sở dữ liệu BIS, thiết bị mới của Samsung mang mã model SM-S956B/DS, số đăng ký R-85000280. Dữ liệu được bổ sung ngày 11/11/2026 và thuộc danh mục Điện thoại di động.

Galaxy S27 Plus đạt chứng nhận BIS

Đơn vị sản xuất được xác nhận là Công ty TNHH Điện tử Samsung Ấn Độ, có trụ sở tại khu công nghiệp Noida, bang Uttar Pradesh. Chứng nhận chưa ghi trực tiếp tên thương mại. Tuy vậy, mã SM-S956B/DS được xác định là phiên bản Galaxy S27+ dự kiến phát hành cho thị trường quốc tế và Ấn Độ.

Cấu hình rò rỉ: từ chip Exynos 2700 đến viên pin 4.900 mAh

Bên cạnh thông tin chứng nhận, các nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy S27+ nhiều khả năng dùng vi xử lý Exynos 2700 do chính Samsung phát triển. Máy dự kiến có màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.7 inch.

Galaxy S27 Plus dự kiến ra mắt vào đầu năm sau với cấu hình mạnh mẽ

Về năng lượng, máy được dự đoán có pin 4.900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Ở mặt sau, Galaxy S27+ vẫn giữ cụm ba camera xếp dọc quen thuộc.

Hạng mục Thông tin ghi nhận hoặc rò rỉ Mã model SM-S956B/DS Số đăng ký BIS R-85000280 Ngày bổ sung dữ liệu 11/11/2026 Vi xử lý (rò rỉ) Exynos 2700 Màn hình (rò rỉ) Dynamic AMOLED 2X, 6.7 inch Pin và sạc (dự đoán) 4.900 mAh, sạc nhanh có dây 45W Camera sau (rò rỉ) Cụm ba camera xếp dọc

Cần lưu ý, chỉ có mã model, số đăng ký và ngày cập nhật là thông tin từ cơ sở dữ liệu BIS. Các thông số còn lại đến từ nguồn tin rò rỉ và có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt chính thức.

Sự khác biệt giữa Galaxy S27+ và các phiên bản cao cấp

Trong khi Galaxy S27+ được cho là giữ nguyên bố cục camera, hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ có thay đổi về thiết kế mặt lưng. Điều này cho thấy Samsung có thể phân hóa rõ hơn ngoại hình giữa các phiên bản trong cùng dòng.

Tín hiệu cho thị trường Ấn Độ

Việc xuất hiện trên cơ sở dữ liệu BIS cho thấy kế hoạch mở bán sản phẩm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt cụ thể vẫn chưa được hãng công bố chính thức. Thông tin chi tiết hơn về Galaxy S27 series dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.