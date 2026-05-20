Galaxy S27 Pro: Biến thể Ultra thu nhỏ với camera 200MP sắp lộ diện Samsung dự kiến bổ sung mẫu Galaxy S27 Pro vào dòng flagship năm 2027, sở hữu cấu hình mạnh mẽ của bản Ultra trong thân máy 6.47 inch nhỏ gọn nhưng lược bỏ bút S Pen.

Theo các rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng, Samsung đang lên kế hoạch mở rộng dòng flagship thế hệ tiếp theo với sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro. Đây được xem là nỗ lực của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu về một thiết bị có hiệu năng tối thượng của dòng Ultra nhưng vẫn giữ được kích thước cầm nắm vừa vặn.

Chiến lược mới của Samsung với biến thể Mini Ultra

Báo cáo từ ETNews (Hàn Quốc) cho biết, dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ bao gồm 4 phiên bản: Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Trong đó, mẫu S27 Pro là cái tên hoàn toàn mới, đóng vai trò như một phiên bản “Ultra thu nhỏ” dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp nhưng ưu tiên tính di động.

Samsung có thể ra mắt biến thể Galaxy S27 Pro mới vào đầu năm sau

Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED kích thước 6.47 inch. Thông số này lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn nhưng nhỏ gọn hơn đáng kể so với bản Plus và Ultra, giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay mà không hy sinh quá nhiều diện tích hiển thị.

Cấu hình mạnh mẽ và công nghệ hiển thị tiên tiến

Dù có kích thước nhỏ gọn, Galaxy S27 Pro vẫn được trang bị những linh kiện phần cứng cao cấp nhất tương tự phiên bản Ultra. Máy dự kiến tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon thế hệ mới nhất, đi kèm công nghệ Privacy Display giúp bảo mật nội dung hiển thị tốt hơn.

Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng đi kèm phần cứng mạnh mẽ

Việc ra mắt S27 Pro được coi là bước đi thay thế cho dòng Galaxy S25 Edge (vốn tập trung vào độ mỏng nhẹ nhưng chưa thành công như kỳ vọng). Với Galaxy S27 Pro, Samsung tập trung vào việc duy trì sức mạnh xử lý đỉnh cao thay vì chỉ chú trọng vào thiết kế mỏng.

Hệ thống camera 200MP và những thay đổi về tính năng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Galaxy S27 Pro chính là hệ thống camera được thừa hưởng gần như trọn vẹn từ bản Ultra. Thiết bị sở hữu cảm biến chính lên đến 200MP, mang lại khả năng chi tiết vượt trội trong phân khúc điện thoại nhỏ gọn.

Thông số Chi tiết dự kiến (Galaxy S27 Pro) Màn hình 6.47 inch OLED Vi xử lý Snapdragon thế hệ mới Camera chính 200MP Camera góc rộng 50MP Camera Tele 50MP (Zoom quang 5x) Hỗ trợ S Pen Không

Tuy nhiên, để tối ưu không gian bên trong cho hệ thống tản nhiệt và pin, Samsung có thể sẽ loại bỏ khe cắm bút S Pen trên phiên bản này. Đây là một sự đánh đổi có tính toán cho những người dùng không có nhu cầu sử dụng bút cảm ứng nhưng vẫn muốn có chất lượng ảnh chụp và video chuyên nghiệp.

Galaxy S27 Pro sẽ có hệ thống camera cao cấp nhưng không hỗ trợ S Pen

Hệ thống ống kính phụ bao gồm camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, hứa hẹn đưa Galaxy S27 Pro trở thành một trong những chiếc flagship nhỏ gọn có khả năng nhiếp ảnh tốt nhất thị trường vào năm 2027.