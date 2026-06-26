Galaxy S27 Pro lộ diện: Mảnh ghép chiến lược giúp Samsung tối ưu hóa phân khúc cao cấp Sự xuất hiện của biến thể Pro trên cơ sở dữ liệu IMEI cho thấy Samsung đang tái định nghĩa dòng Galaxy S, mang đến cấu hình tiệm cận Ultra trong một thân máy gọn gàng hơn.

Dòng sản phẩm flagship của Samsung trong năm 2027 hứa hẹn sẽ có sự thay đổi lớn về cơ cấu danh mục. Theo những dữ liệu mới nhất từ cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA, một biến thể hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro đã chính thức được xác nhận sự tồn tại, bên cạnh các phiên bản quen thuộc là tiêu chuẩn, Plus và Ultra.

Việc bổ sung hậu tố "Pro" vào dòng Galaxy S chủ lực cho thấy chiến lược mới của Samsung trong việc lấp đầy khoảng trống giữa phiên bản Plus và Ultra. Điều này giúp người dùng có thêm lựa chọn cao cấp mà không nhất thiết phải sử dụng một thiết bị quá lớn hoặc đi kèm bút S Pen.

Galaxy S27 Pro được xác nhận sự tồn tại

Xác nhận sự tồn tại của bốn biến thể Galaxy S27

Cụ thể, ba mã thiết bị mới của Samsung đã xuất hiện trong hệ thống IMEI bao gồm: SM-S956U (tương ứng với Galaxy S27 Plus), SM-S957B/DS (Galaxy S27 Pro) và SM-S958U (Galaxy S27 Ultra). Trước đó, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn cũng đã lộ diện qua các chứng nhận khác. Như vậy, đội hình flagship đầu năm 2027 của Samsung có thể bao gồm tới 4 mẫu máy, chưa kể phiên bản Galaxy S27 FE thường ra mắt muộn hơn vào cuối năm.

Galaxy S27 Pro sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Thông số kỹ thuật và công nghệ camera ALoP mới

Galaxy S27 Pro được dự đoán sẽ sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.47 inch. Đây là kích thước trung gian, lý tưởng cho những người dùng cảm thấy bản Ultra quá to nhưng bản Plus lại chưa đủ độ "chuyên nghiệp". Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống camera với công nghệ ALoP (All Lens on Prism) trên ống kính tele 50MP.

Công nghệ này giúp giảm độ dày của cụm camera trong khi vẫn đảm bảo chất lượng quang học vượt trội. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng khả năng zoom và chất lượng ảnh ở các dải tiêu cự thông dụng của bản Pro có thể tối ưu hơn cả bản Ultra. Cảm biến chính vẫn sẽ duy trì độ phân giải 200MP, đi kèm camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ lấy nét tự động.

Galaxy S27 Pro sở hữu cấu hình cao cấp

Cấu hình phần cứng và tính năng bảo mật

Về sức mạnh bên trong, Galaxy S27 Pro dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy – dòng chip được Qualcomm tối ưu riêng cho thiết bị Samsung. Máy sẽ đi kèm tối thiểu 12GB RAM và chuẩn bộ nhớ UFS 5.0 thế hệ mới, giúp tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội so với các thế hệ trước.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.47 inch, Dynamic AMOLED 2X Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Bộ nhớ RAM Từ 12GB Camera sau 200MP (Chính) + 50MP (Góc rộng) + 50MP (Tele ALoP) Pin & Sạc 5,000mAh, sạc nhanh 45W+

Một tính năng đáng giá khác có thể xuất hiện là công nghệ màn hình bảo mật cấp phần cứng. Đây là tính năng giúp hạn chế góc nhìn để bảo vệ thông tin riêng tư, vốn được đồn đoán sẽ xuất hiện đầu tiên trên Galaxy S26 Ultra nhưng nay có thể được phổ cập xuống dòng Pro của thế hệ kế nhiệm.

Samsung có thể mang tính năng màn hình riêng tư lên Galaxy S27 Pro

Nhìn chung, Galaxy S27 Pro đang định hình là một mẫu máy cân bằng nhất trong dải sản phẩm của Samsung. Nó mang lại trải nghiệm phần cứng tiệm cận mức cao nhất của hãng nhưng ở một kích thước dễ tiếp cận hơn. Trong khi chờ đợi sự ra mắt của thế hệ mới, người dùng vẫn có thể lựa chọn các mẫu flagship hiện tại như Galaxy S26 Ultra với hiệu năng Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ và camera 200MP chuyên nghiệp.