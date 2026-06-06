Galaxy S27 Pro sở hữu pin 5,000 mAh và cấu hình phần cứng tương đương bản Ultra Samsung dự kiến ra mắt Galaxy S27 Pro với sự kết hợp giữa kích thước 6.5 inch nhỏ gọn và viên pin 5,000 mAh, sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh mẽ.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng điện thoại cao cấp của mình với sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro vào đầu năm tới. Theo các báo cáo mới nhất, mẫu máy này sẽ được định vị tại phân khúc giữa Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra, mang đến lựa chọn cân bằng cho người dùng cần một thiết bị mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt.

Cấu hình pin ấn tượng trên kích thước màn hình nhỏ gọn

Điểm đáng chú ý nhất trong rò rỉ lần này là dung lượng pin. Galaxy S27 Pro dự kiến sở hữu viên pin 5,000 mAh. Đây là một con số gây bất ngờ bởi thiết bị được cho là chỉ trang bị màn hình kích thước 6.5 inch (thông số chính xác là 6.47 inch). Việc tích hợp viên pin lớn vào một thân máy nhỏ gọn hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng vượt trội so với các đối thủ cùng kích cỡ.

Galaxy S27 Pro sẽ có pin 5000 mAh ấn tượng

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra được đồn đoán có dung lượng pin từ 5,200 mAh đến 5,500 mAh. Tuy nhiên, nhờ màn hình nhỏ hơn và khả năng tiêu thụ điện năng thấp hơn trong các tác vụ hằng ngày, thời lượng sử dụng thực tế của bản Pro có thể tiệm cận, thậm chí vượt qua bản Ultra nếu Samsung tối ưu tốt nhiệt độ và phần mềm.

Galaxy S27 Pro sẽ nằm ở phân khúc giữa S27 Plus và Ultra

Hiệu năng và phần cứng tương đương dòng Ultra

Bên cạnh dung lượng pin, hiệu năng là yếu tố mà Samsung không hề cắt giảm trên phiên bản Pro. Cụ thể, Galaxy S27 Pro sẽ sử dụng chung chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro tương tự như Galaxy S27 Ultra. Điều này giúp thiết bị hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất về tốc độ xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng ở cấp độ phần cứng.

Galaxy S27 Pro sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mạnh mẽ

Hệ thống camera chuyên biệt

Về khả năng nhiếp ảnh, các nguồn tin cho thấy Galaxy S27 Pro có thể sử dụng cảm biến chính và camera góc siêu rộng tương tự phiên bản Ultra. Đáng chú ý, máy sẽ được bổ sung camera tele 50MP với công nghệ zoom quang học 3.5x ALoP.

Sự thay đổi này tạo ra một điểm khác biệt thú vị: Trong khi bản Ultra có thể loại bỏ ống kính tele 3x vật lý để chuyển sang kỹ thuật crop từ cảm biến 200MP, thì ống kính tele chuyên dụng 3.5x trên S27 Pro lại mang đến lợi thế quang học thực tế trong nhiều tình huống chụp ảnh đời thường.

Galaxy S27 Pro sẽ có 3 camera chất lượng ở mặt sau

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy S27 Pro

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính dựa trên các thông tin rò rỉ hiện tại:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.5 inch (6.47 inch) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Dung lượng pin 5,000 mAh Camera chính Tương đương bản Ultra Camera Tele 50MP, Zoom quang 3.5x ALoP

Nhìn chung, Galaxy S27 Pro đang nổi lên như một lựa chọn thực dụng và cân bằng nhất trong dòng Galaxy S27. Với thiết kế nhỏ gọn, viên pin lớn và cấu hình mạnh mẽ, đây có thể là mẫu flagship thu hút lượng lớn người dùng yêu thích sự tiện dụng nhưng vẫn yêu cầu hiệu năng cao cấp nhất từ Samsung.