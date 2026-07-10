Galaxy S27 Pro tích hợp chip Exynos 2700 tiến trình 2nm: Bước đột phá công nghệ mới của Samsung Samsung dự kiến trang bị chip Exynos 2700 tiến trình 2nm cho Galaxy S27 Pro nhằm nâng cao hiệu năng, giảm tiêu thụ điện năng và chủ động nguồn cung bán dẫn.

Samsung đang chuẩn bị một bước chuyển dịch công nghệ đáng chú ý khi dự kiến đưa vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm lên mẫu flagship Galaxy S27 Pro tại nhiều thị trường quốc tế. Thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào các giải pháp từ Qualcomm, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang từng bước củng cố lại năng lực tự chủ phần cứng với thế hệ bán dẫn mới nhất của mình.

Galaxy S27 Pro là model mới trong dòng Galaxy S27

Chiến lược phân bổ thị trường và kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng

Theo các báo cáo ngành, Samsung có kế hoạch trang bị Exynos 2700 cho phần lớn các phiên bản Galaxy S27 Pro tại nhiều khu vực, trong đó hai thị trường trọng điểm tiếp nhận đợt đầu bao gồm Hàn Quốc và châu Âu. Đây là động thái điều chỉnh lớn so với các dự đoán trước đây về việc hãng sẽ dùng vi xử lý Snapdragon trên quy mô toàn cầu cho toàn bộ dòng Galaxy S27.

Để đảm bảo năng lực cung ứng linh kiện, Samsung được cho là đã bắt đầu quy trình sản xuất hàng loạt vi xử lý Exynos 2700 trên dây chuyền 2nm. Hãng đặt mục tiêu nâng sản lượng dòng chip mới thêm hơn 10% so với thế hệ Exynos 2600 tiền nhiệm, qua đó đáp ứng đủ nguồn hàng cho ba biến thể: Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Pro.

Galaxy S27 Pro có thể dùng chip Exynos

Trong khi đó, thị trường Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng vẫn duy trì phiên bản tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 từ Qualcomm. Việc duy trì song song hai nền tảng phần cứng tiếp tục là giải pháp giúp thương hiệu tối ưu hóa bài toán chi phí sản xuất và quản trị chuỗi cung ứng linh kiện.

Nâng cấp kỹ thuật từ tiến trình bán dẫn 2nm

Việc ứng dụng tiến trình 2nm đánh dấu bước nhảy vọt về mật độ bóng bán dẫn và khả năng điều phối năng lượng. Các thông số rò rỉ cho thấy Exynos 2700 đạt được những bước tiến vượt trội về mặt hiệu suất kỹ thuật khi so sánh với thế hệ công nghệ cũ:

Chỉ số kỹ thuật Mức độ cải thiện dự kiến Tiến trình chế tạo Công nghệ 2nm tiên tiến Hiệu năng xử lý Cải thiện khoảng 12% Tiêu thụ điện năng Giảm tới 25% Kích thước đế chip Thu nhỏ khoảng 8%

Kích thước vật lý giảm khoảng 8% đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm không gian bo mạch bên trong điện thoại, tạo điều kiện thuận lợi để nhà sản xuất bố trí hệ thống tản nhiệt hoặc các linh kiện ngoại vi khác mà không ảnh hưởng tới độ mỏng của thiết bị.

Flagship mới của Samsung có thiết kế khá giống S27 Ultra

Hiệu năng thực tế qua bài thử nghiệm Geekbench 6

Về hiệu năng vận hành thực tế, kết quả sơ bộ từ công cụ đo điểm chuẩn Geekbench 6 phản ánh những tín hiệu tích cực về cấu trúc vi kiến trúc mới. Exynos 2700 ghi nhận điểm số xử lý đa nhân vượt lên trên một số dòng chip Snapdragon hiện tại, cho thấy năng lực phân bổ tác vụ nặng rất hiệu quả.

Dù vậy, ở phép thử đơn nhân, Snapdragon vẫn duy trì ưu thế nhất định về tốc độ xung nhịp đỉnh. Sự cạnh tranh sít sao này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ hàng đầu, mở ra kỳ vọng lớn cho trải nghiệm trên Galaxy S27 Pro khi chính thức xuất hiện trên thị trường.