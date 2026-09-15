Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến trang bị tấm nền OLED M16 tăng độ sáng vượt trội Samsung dự kiến áp dụng vật liệu màn hình OLED M16 trên hai mẫu Galaxy S27 Pro và S27 Ultra, mang lại khả năng tiết kiệm pin và tối ưu độ sáng hiển thị.

Samsung đang lên kế hoạch trang bị thế hệ tấm nền màn hình OLED M16 cao cấp nhất cho hai mẫu điện thoại Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Đây được đánh giá là bước nhảy vọt quan trọng về mặt công nghệ hiển thị của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, nhằm mang lại chất lượng hình ảnh vượt bậc và tối ưu hiệu năng vận hành cho các dòng thiết bị đầu bảng tiếp theo.

Galaxy S27 Pro và S27 Ultra có thể sử dụng tấm nền OLED M16 mới

Bước tiến công nghệ hiển thị với thế hệ tấm nền OLED M16

Theo báo cáo từ ET News, Samsung Display đang tích cực hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị kỹ thuật để đưa bộ vật liệu OLED M16 lên dòng sản phẩm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Thế hệ vật liệu hữu cơ mới này được thiết kế để giải quyết bài toán cân bằng giữa độ sáng tối đa và mức tiêu thụ điện năng trên màn hình di động.

Dòng Galaxy S27 sẽ cho chất lượng hiển thị tuyệt vời

Cụ thể, tấm nền OLED M16 mang lại hiệu suất phát sáng cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Nhờ cấu trúc vật liệu mới, màn hình không chỉ đạt độ sáng vượt trội khi hiển thị ngoài trời mà còn tối ưu hóa mức tiêu hao năng lượng, góp phần kéo dài thời lượng sử dụng pin. Bên cạnh đó, công nghệ này còn cải thiện độ bền vật liệu, nâng cao tuổi thọ tấm nền và giúp tái tạo dải màu sắc với độ chính xác chi tiết hơn.

Chiến lược phân cấp trang bị trên hệ sinh thái thiết bị

Trái ngược với hai phiên bản cao cấp nhất, các mẫu máy tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm sẽ áp dụng chiến lược phần cứng khác biệt. Cụ thể, bộ đôi Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ dự kiến sẽ sử dụng tấm nền OLED M14.

Mặc dù không sở hữu bộ vật liệu M16 tối tân, tấm nền OLED M14 vẫn là một bước tiến đáng kể so với thế hệ M13 từng được trang bị trên dòng Galaxy S26 và Galaxy S26+. Bên cạnh các dòng máy dạng thanh truyền thống, báo cáo cũng chỉ ra rằng Samsung có kế hoạch áp dụng đợt nâng cấp hiển thị toàn diện vượt qua tiêu chuẩn M13 cũ lên thế hệ màn hình gập Galaxy Z Fold9 trong tương lai gần.

Thế hệ tấm nền Thiết bị dự kiến trang bị Đặc tính kỹ thuật nổi bật OLED M16 Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra, iQOO 16 Hiệu suất độ sáng cao, tiết kiệm điện năng, tăng tuổi thọ và độ chính xác màu OLED M14 Galaxy S27, Galaxy S27+ Cải tiến hiệu quả hiển thị so với thế hệ cũ, tối ưu chi phí phân khúc tiêu chuẩn OLED M13 Galaxy S26, Galaxy S26+ Thế hệ vật liệu tiền nhiệm dùng trên các dòng flagship trước

Mở rộng ứng dụng tấm nền M16 ra ngoài thương hiệu Samsung

Đáng chú ý, công nghệ tấm nền OLED M16 sẽ không được giữ lại làm trang bị độc quyền cho các sản phẩm nội bộ của Samsung. Tại một sự kiện chuyên ngành diễn ra ở Trung Quốc, đại diện Samsung và iQOO đã chính thức xác nhận việc mẫu smartphone iQOO 16 sắp ra mắt cũng sẽ sử dụng tấm nền OLED M16 thế hệ mới này.

Tấm nền OLED M16 của Samsung sẽ xuất hiện trên nhiều thiết bị

Việc thương mại hóa tấm nền M16 cho các nhà sản xuất đối tác cho thấy năng lực cung ứng quy mô lớn từ Samsung Display, đồng thời định hình tiêu chuẩn chất lượng hiển thị mới cho thế hệ flagship tiếp theo trên thị trường thiết bị di động.