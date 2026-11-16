Galaxy S27 Pro và Ultra lộ cụm camera hình chữ nhật, Samsung dùng song song Exynos và Snapdragon Miếng dán camera rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Pro và Ultra có thể bỏ viền viên thuốc, còn Exynos 2700 dự kiến xuất hiện trên ba phiên bản ở Hàn Quốc và châu Âu.

Loạt hình ảnh rò rỉ về miếng dán bảo vệ camera của Galaxy S27, S27+, S27 Pro và S27 Ultra cho thấy hai mẫu cao cấp nhất có thể đổi sang cụm camera hình chữ nhật với các lỗ khoét tròn riêng biệt. Song song đó, Samsung được cho là chuẩn bị chiến lược vi xử lý kép: Exynos 2700 cho một số phiên bản ở Hàn Quốc và châu Âu, Snapdragon cho các thị trường còn lại.

Hai phiên bản giữ thiết kế cũ, hai phiên bản cao cấp đổi mới

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy S27 và S27+ nhiều khả năng vẫn dùng cụm camera dọc quen thuộc, gồm ba ống kính xếp thẳng hàng. Thay đổi đáng chú ý nằm ở Galaxy S27 Pro và S27 Ultra, hai máy được cho là chuyển sang cụm camera hình chữ nhật.

Hình ảnh miếng dán bảo vệ cho thấy hai lỗ tròn lớn dành cho camera chính và camera góc siêu rộng. Điều này gợi ý hai thiết bị có thể dùng chung cảm biến ở hai vị trí này.

Bố cục camera Galaxy S27 Pro và Ultra rò rỉ

Camera tele tách riêng và dấu hỏi về viền viên thuốc

Camera tele dự kiến được đặt riêng ở phía bên phải cụm camera thay vì nằm trong khu vực bảo vệ nói trên. Vì vậy, phụ kiện trong loạt ảnh rò rỉ có thể chưa bao phủ toàn bộ hệ thống ống kính của máy.

Trước đó, các bản dựng CAD từng cho thấy Galaxy S27 Pro và S27 Ultra có phần viền hình viên thuốc bao quanh những cụm camera nhỏ hơn. Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy Samsung có thể loại bỏ hoàn toàn chi tiết này để mặt lưng trông gọn gàng hơn.

Theo hình ảnh mới nhất, camera chính và camera góc siêu rộng nằm trong hai vòng tròn lớn, tạo điểm nhấn rõ rệt. Camera tele và đèn flash LED được bố trí riêng trong các vòng tròn nhỏ hơn ngay bên cạnh. Cách sắp xếp này giúp hai mẫu flagship khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Phiên bản Bố cục camera theo rò rỉ Galaxy S27 Cụm dọc, ba ống kính thẳng hàng Galaxy S27+ Cụm dọc, ba ống kính thẳng hàng Galaxy S27 Pro Cụm hình chữ nhật, lỗ khoét tròn riêng cho từng ống kính Galaxy S27 Ultra Cụm hình chữ nhật, lỗ khoét tròn riêng cho từng ống kính

Exynos 2700 và Snapdragon: Samsung chia chip theo thị trường

Để đối phó với chi phí linh kiện tăng cao, Samsung dự kiến áp dụng chiến lược vi xử lý kép. Các phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Galaxy S27 Pro tại Hàn Quốc và châu Âu có thể dùng chip Exynos 2700.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite cho Galaxy S27

Ngược lại, biến thể cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên toàn cầu. Các thị trường như Mỹ, Canada và Trung Quốc vẫn nhận phiên bản dùng chip Snapdragon cho toàn bộ dải sản phẩm.

Phiên bản Hàn Quốc và châu Âu Mỹ, Canada, Trung Quốc Galaxy S27, S27+, S27 Pro Exynos 2700 (có thể) Snapdragon Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Những điều cần lưu ý khi chờ công bố chính thức

Toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ rò rỉ, trong đó có nguồn SammyFans, và chưa được Samsung xác nhận. Miếng dán bảo vệ cũng chưa bao phủ hết hệ thống camera nên bố cục thực tế của máy có thể khác. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ hãng để có thông số cuối cùng của Galaxy S27 Series.