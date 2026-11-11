Galaxy S27 series lộ mô hình: cụm camera Ultra và Pro thiết kế lại, S27+ giữ kiểu dáng cũ Mô hình giả lập của Galaxy S27 series cho thấy cụm camera mới trên bản Ultra và Pro, trong khi S27+ giữ thiết kế cũ; kèm thông tin chip dự kiến của từng bản.

Các mô hình giả lập của dòng Samsung Galaxy S27 vừa xuất hiện trong một rò rỉ mới. Theo đó, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro có cụm camera sau thiết kế lại, còn Galaxy S27+ gần như giữ nguyên kiểu dáng của Galaxy S26+. Bên cạnh ngoại hình, các nguồn tin cũng nhắc đến bộ vi xử lý dự kiến cho từng phiên bản.

Những hình ảnh này giúp người dùng có cái nhìn ban đầu về định hướng thiết kế phần cứng mà Samsung có thể áp dụng cho thế hệ điện thoại tiếp theo. Dữ liệu rò rỉ bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cộng và phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm.

Cụm camera mới trên Ultra và Pro: ngôn ngữ thiết kế đang thay đổi

Theo chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson, hình ảnh thực tế của các mô hình giả lập đã phác họa khá rõ ngôn ngữ thiết kế của từng phiên bản. Cụ thể, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro xuất hiện với cụm camera sau được thiết kế lại hoàn toàn, giống các bản dựng từng bị rò rỉ trước đó.

Mô hình này kéo dài qua phần trên của mặt lưng. Cụm camera chứa hai ống kính lồi cùng hai đường cắt bổ sung nằm phẳng với phần đảo chứa máy ảnh.

Mô hình Galaxy S27 Series

Galaxy S27+ đi theo hướng khác: giữ nguyên thiết kế của S26+

Ngược lại, Galaxy S27+ dường như vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc từ thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26+. Máy có mô hình camera hình viên thuốc chứa ba lỗ cắt cho các cảm biến phía sau.

Đèn flash LED được đặt ở vị trí bên ngoài mô hình camera, giống hệt phiên bản trước. Sự khác biệt này cho thấy Samsung có thể áp dụng thay đổi thiết kế đáng kể cho một số dòng máy nhất định, thay vì thay đổi đồng loạt trên toàn bộ dải sản phẩm.

Chip xử lý dự kiến: Snapdragon cho bản cao cấp, Exynos cho S27+

Bên cạnh yếu tố thiết kế, các nguồn tin rò rỉ cũng hé lộ thông tin ban đầu về phần cứng. Galaxy S27 Ultra được dự đoán tích hợp Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Galaxy S27 Pro dự kiến dùng phiên bản tiêu chuẩn của dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 SoC.

Riêng Galaxy S27+, các báo cáo cho biết thiết bị sẽ dùng chip Exynos 2700 do chính Samsung phát triển, ít nhất là tại thị trường châu Âu.

Dòng Galaxy S27 sẽ sử dụng các bộ xử lý khác nhau

Tổng hợp thông tin rò rỉ về Galaxy S27 series

Phiên bản Thiết kế camera sau theo rò rỉ Chip xử lý dự kiến Galaxy S27 Ultra Cụm camera thiết kế lại, kéo dài qua phần trên mặt lưng, có hai ống kính lồi và hai đường cắt nằm phẳng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Galaxy S27 Pro Cụm camera thiết kế lại, giống bản Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 6 SoC (phiên bản tiêu chuẩn) Galaxy S27+ Camera hình viên thuốc với ba lỗ cắt, đèn flash LED nằm ngoài, giống Galaxy S26+ Exynos 2700 (ít nhất tại châu Âu)

Cần thận trọng với thông tin chưa chính thức

Nhìn chung, các mô hình cho thấy Samsung có thể phân hóa rõ giữa nhóm cao cấp, được làm mới thiết kế, và bản S27+, giữ ngôn ngữ cũ. Cách phân chia chip xử lý cũng cho thấy từng phiên bản có thể dùng nền tảng khác nhau.

Tuy vậy, những thông tin này hiện chỉ ở mức tham khảo. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ nhà sản xuất để biết thiết kế và cấu hình cuối cùng của Galaxy S27 series. Nguồn: GSMArena.