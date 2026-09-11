Galaxy S27 tiêu chuẩn đạt chứng nhận BIS tại Ấn Độ, mã SM-S952B/DS hé lộ mốc ra mắt đầu năm 2027 Samsung Galaxy S27 bản tiêu chuẩn vừa được BIS cấp phép, cùng dữ liệu từ NBD, 3C và UL Solutions cho thấy máy có chip Exynos 2700, RAM 12 GB và sạc 25 W.

Samsung Galaxy S27 bản tiêu chuẩn vừa được Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cấp chứng nhận với mã hiệu SM-S952B/DS. Đây là bước kiểm định pháp lý đầu tiên của dòng flagship kế tiếp, cho thấy kế hoạch ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027 đang đi đúng tiến độ.

Mã SM-S952B/DS nói lên điều gì?

Theo thông tin từ Gizmochina, BIS đã cấp phép cho mẫu điện thoại mới của Samsung với mã model SM-S952B/DS. Ký tự "/DS" ở cuối mã xác nhận đây là phiên bản hỗ trợ 2 SIM, dành cho thị trường Ấn Độ và một số khu vực quốc tế khác.

Galaxy S27 đạt chứng nhận BIS

Các chứng nhận quy chuẩn như BIS thường xuất hiện khoảng vài tháng trước khi sản xuất hàng loạt bắt đầu. Việc thông qua cơ quan quản lý sớm giúp Samsung hoàn thiện chuỗi cung ứng linh kiện và công tác hậu cần, chuẩn bị cho thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027.

Cấu hình rò rỉ: Exynos 2700, RAM 12 GB và sạc 25 W

Hồ sơ BIS không công bố thông số phần cứng cụ thể. Tuy nhiên, mã model SM-S952B từng xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu khác, cho phép ghép nối một phần cấu hình của máy.

Theo NBD, thiết bị có màn hình 6.3 inch, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Về vi xử lý, phiên bản này được trang bị chip Exynos 2700 do Samsung tự phát triển, dự kiến phát hành tại một số thị trường châu Á và châu Âu.

Bên cạnh đó, dữ liệu chứng nhận từ cơ quan 3C của Trung Quốc và UL Solutions xác nhận máy hỗ trợ sạc có dây 25 W. Mức công suất này tương tự các thế hệ bản tiêu chuẩn gần đây của Samsung.

Hạng mục Thông tin rò rỉ Nguồn Mã model SM-S952B/DS (hai SIM) BIS Màn hình 6.3 inch NBD RAM 12 GB NBD Bộ nhớ trong 256 GB NBD Vi xử lý Exynos 2700 NBD Sạc có dây 25 W 3C, UL Solutions

Những gì còn bỏ ngỏ trước thềm Unpacked

Hồ sơ BIS chưa tiết lộ chi tiết về hệ thống camera, dung lượng pin chính xác cũng như giá bán của Galaxy S27. Vì vậy, các thông số nêu trên mới chỉ là thông tin rò rỉ, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung.

Galaxy S27 Series sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Dù vậy, dữ liệu này khẳng định phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn đang hoàn tất các thủ tục trước ngày ra mắt đúng kế hoạch. Trong thời gian tới, thông tin chứng nhận của các phiên bản khác thuộc dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trước khi sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra.