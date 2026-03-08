Galaxy S27 Ultra có thể bỏ camera tele 3x: Bước chuyển chiến lược phần cứng của Samsung Samsung dự kiến lược bỏ camera tele 3x trên Galaxy S27 Ultra để tối ưu chi phí, đồng thời trang bị cảm biến tele 12MP mới cho biến thể Galaxy S27 Pro.

Samsung được cho là đang lên kế hoạch thực hiện thay đổi lớn đối với hệ thống máy ảnh trên dòng điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo. Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, biến thể cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra có thể sẽ không còn sở hữu cụm 4 camera sau như các thế hệ trước mà chuyển sang thiết lập 3 ống kính, trong khi dòng Galaxy S27 Pro sẽ nhận được nâng cấp mới ở cảm biến thu phóng.

Thay đổi cấu trúc camera trên Galaxy S27 Ultra

Kể từ năm 2020, các dòng điện thoại Ultra của Samsung luôn duy trì cụm 4 camera sau nhằm tạo điểm nhấn khác biệt về khả năng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, trên Galaxy S27 Ultra, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ loại bỏ ống kính tele 3x độ phân giải 10MP vốn đã quen thuộc.

Galaxy S27 Ultra sẽ có hệ thống 3 camera sau

Với sự biến mất của camera tele 3x, hệ thống quang học phía sau của Galaxy S27 Ultra sẽ duy trì 3 ống kính bao gồm: cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Ở mặt trước, thiết bị dự kiến sử dụng camera selfie độ phân giải 16MP.

Tối ưu hóa chi phí sản xuất và cân bằng thiết kế

Việc rút gọn số lượng ống kính được nhận định là chiến lược giúp Samsung cắt giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa hóa đơn nguyên vật liệu (BOM). Trong bối cảnh giá thành các linh kiện bán dẫn và vi xử lý cao cấp liên tục gia tăng, áp lực tài chính đối với dòng sản phẩm flagship ngày càng lớn.

Samsung sẽ mang đến nhiều thay đổi thú vị cho camera dòng Galaxy S27

Bên cạnh yếu tố chi phí, chất lượng ảnh chụp trên các thiết bị di động cao cấp hiện đã tiến tới ngưỡng bão hòa công nghệ. Việc duy trì quá nhiều cảm biến không còn mang lại sự khác biệt quá lớn cho trải nghiệm thực tế của người dùng. Do đó, việc tinh giản phần cứng để tập trung tối ưu hóa thuật toán xử lý hình ảnh được xem là bước đi hợp lý.

Cấu hình Galaxy S27 Pro và danh sách đối tác cung ứng

Song song với phiên bản Ultra, thông tin về Galaxy S27 Pro cũng ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý. Mẫu máy này hứa hẹn sở hữu hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và một ống kính tele 12MP hoàn toàn mới hỗ trợ zoom quang 3x, đi kèm camera selfie 16MP ở mặt trước.

Các flagship tiếp theo của Samsung sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Để phục vụ cho dây chuyền sản xuất mới, Samsung tiếp tục hợp tác với các đối tác cung ứng module camera hàng đầu trong ngành. Các đơn vị tham gia sản xuất bao gồm Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Namuga, Partron, Power Logics và Sunny Optical.