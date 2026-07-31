Galaxy S27 Ultra có thể bỏ lỡ RAM LPDDR6 và bộ nhớ UFS 5.0 do thiếu hụt linh kiện Samsung đối mặt nguy cơ không thể trang bị RAM LPDDR6 và UFS 5.0 cho Galaxy S27 Ultra do áp lực chuỗi cung ứng, dù vẫn sở hữu nhiều cải tiến phần cứng quan trọng.

Thế hệ flagship tiếp theo của Samsung, Galaxy S27 Ultra, nhiều khả năng sẽ không được tích hợp chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 như kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ rào cản chuỗi cung ứng chip nhớ toàn cầu cùng chi phí linh kiện tăng cao, buộc tập đoàn Hàn Quốc phải điều chỉnh chiến lược phần cứng cho dòng sản phẩm chủ lực.

Thách thức chuỗi cung ứng với chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ UFS 5.0

Các thông tin rò rỉ trước đây cho thấy Galaxy S27 Ultra từng được kỳ vọng trang bị chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ lưu trữ UFS 5.0. Đây được xem là bước nhảy vọt so với chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1 hiện có trên thế hệ tiền nhiệm, giúp tăng cường tốc độ truyền tải dữ liệu và tối ưu khả năng xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị.

Galaxy S27 Ultra có thể lỡ hẹn với RAM LPDDR6 và bộ nhớ UFS 5.0

Tuy nhiên, tình hình sản xuất thực tế đối với các linh kiện thế hệ mới này đang gặp phải tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Việc sản xuất hàng loạt RAM LPDDR6 và UFS 5.0 ở thời điểm hiện tại chỉ đủ đáp ứng cho một số lượng hạn chế thiết bị hoặc các phiên bản đặc biệt của một số thương hiệu.

Trong khi đó, doanh số bán ra của dòng Galaxy S mang tính quy mô lớn với sản lượng hàng triệu chiếc trên toàn thế giới. Việc không bảo đảm đủ lượng linh kiện lớn cho dây chuyền sản xuất đại trà khiến rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng tăng cao. Do đó, phương án an toàn và thực tế nhất đối với Samsung là tiếp tục duy trì chuẩn RAM và bộ nhớ hiện hành để bảo đảm sản lượng phân phối.

Giá chip nhớ tăng khiến Samsung có thể thay đổi kế hoạch với dòng Galaxy S27

Những cải tiến phần cứng đáng chú ý khác

Mặc dù việc lỡ hẹn với chuẩn RAM và bộ nhớ mới mang lại một chút tiếc nuối, Galaxy S27 Ultra vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng công nghệ ở các linh kiện quan trọng khác. Sự cải tiến đáng chú ý tập trung vào công nghệ năng lượng và vi xử lý.

Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng công nghệ Silicon-Carbon mới

Cụ thể, mẫu máy này dự kiến sẽ ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến. Công nghệ này hỗ trợ gia tăng mật độ năng lượng, giúp dung lượng pin của máy đạt mức cao hơn đáng kể mà không làm tăng kích thước vật lý của thiết bị. Bên cạnh đó, thiết bị vẫn được kỳ vọng trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy kết hợp với hệ thống cảm biến camera hoàn toàn mới, đảm bảo hiệu năng tính toán và khả năng nhiếp ảnh hàng đầu.