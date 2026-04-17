Galaxy S27 Ultra dự kiến trang bị bộ nhớ UFS 5.0 với tốc độ truyền tải 10,8 GB/s Samsung có thể nâng cấp mạnh mẽ dòng Galaxy S27 Ultra với chuẩn UFS 5.0, cho tốc độ tiệm cận SSD NVMe PCIe Gen 5 nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tác vụ AI.

Samsung đang chuẩn bị một bước nhảy vọt về hiệu năng lưu trữ cho dòng flagship Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào năm tới. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mẫu điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 5.0, mang lại tốc độ xử lý vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Đột phá tốc độ từ chuẩn UFS 5.0 trên Galaxy S27 Ultra

Nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ yeux1122 cho biết Samsung đang lên kế hoạch đưa bộ nhớ UFS 5.0 vào ít nhất một số model thuộc dòng Galaxy S27. Về mặt thông số kỹ thuật, chuẩn UFS 5.0 được kỳ vọng cung cấp băng thông lên đến 10,8 GB/giây. Đây là một bước tiến lớn khi con số này bắt đầu tiệm cận tốc độ của các dòng ổ cứng SSD NVMe PCIe Gen 5 hiện đại.

Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng bộ nhớ trong UFS 5.0

Việc nâng cấp lên UFS 5.0 sẽ giúp các thiết bị di động khởi chạy ứng dụng gần như tức thì, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn nhanh chóng và vận hành mượt mà các tác vụ nặng. Đặc biệt, tốc độ đọc/ghi cao là yếu tố then chốt để xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) và xử lý các tệp video độ phân giải cao.

So sánh với công nghệ hiện nay

Để đối chiếu, dòng Galaxy S26 hiện tại vẫn đang sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 4.1. Mặc dù Samsung đã tích hợp thêm các công nghệ như WriteBooster và tối ưu hóa quản lý bộ nhớ để cải thiện việc cài đặt ứng dụng hay sao chép dữ liệu, nhưng về mặt băng thông lý thuyết, UFS 4.1 vẫn chưa có sự đột phá so với UFS 4.0. Với sự xuất hiện của UFS 5.0, băng thông dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi.

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau

Trước đây, giới chuyên gia dự báo chuẩn UFS 5.0 phải đến năm 2027 mới được thương mại hóa. Tuy nhiên, sự bùng nổ của làn sóng AI tạo sinh đã thúc đẩy các nhà sản xuất bộ nhớ đẩy nhanh lộ trình nghiên cứu. JEDEC đã hoàn thiện tiêu chuẩn UFS 5.0 vào đầu năm nay, tạo điều kiện thuận lợi để Samsung sớm đưa công nghệ này lên các sản phẩm thương mại.

Galaxy S27 Series sẽ mang đến những nâng cấp ấn tượng so với thế hệ trước

Thông số kỹ thuật tham khảo dòng Galaxy S Ultra

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy S27 Ultra, người dùng có thể tham khảo cấu hình của phiên bản tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra với những thông số ấn tượng hiện nay:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K, 120Hz, 2600 nits Camera chính 200MP, hỗ trợ Zoom quang học 100x Pin và Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W, sạc không dây 25W Độ bền Khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus 2, kháng nước IP68

Nếu Samsung thực sự triển khai UFS 5.0, Galaxy S27 Ultra sẽ thiết lập một tiêu chuẩn hiệu năng mới cho thị trường smartphone toàn cầu, biến bộ nhớ tốc độ cao từ tính năng cao cấp thành nhu cầu thiết yếu cho các ứng dụng tương lai.