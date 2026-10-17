Galaxy S27 Ultra đứng trước khả năng dùng chip Exynos 2700 do vi xử lý Qualcomm quá nhiệt Sự cố kiểm soát nhiệt độ trên tiến trình thử nghiệm Snapdragon buộc Samsung tính đến giải pháp đưa vi xử lý 2nm Exynos 2700 trở lại dòng Galaxy S27 Ultra.

Kế hoạch trang bị phần cứng cho mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S27 Ultra đang đứng trước bước ngoặt kỹ thuật quan trọng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giải pháp bán dẫn từ đối tác truyền thống, Samsung đang xem xét khả năng tích hợp vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm nhằm thay thế phương án của Qualcomm.

Sự cố kiểm soát nhiệt độ trên vi xử lý Qualcomm

Theo nguồn tin từ nhật báo Seoul Economic Daily, vi xử lý thế hệ mới Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm đã bộc lộ những trở ngại nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm nội bộ trên thiết bị mẫu Galaxy S27 Ultra. Các dữ liệu đo đạc cho thấy con chip này liên tục vượt qua giới hạn nhiệt lượng cho phép khi xử lý các tác vụ nặng kéo dài.

Chipset Qualcomm đang gặp vấn đề quá nhiệt

Hệ quả trực tiếp của tình trạng quá nhiệt là cơ chế điều tiết xung nhịp (thermal throttling) bị kích hoạt sớm, làm giảm sút hiệu năng tính toán thực tế của hệ thống. Trước tình hình trên, Samsung đã đưa ra thời hạn yêu cầu Qualcomm khắc phục triệt để lỗi vận hành này trước giữa tháng 10. Dù hai bên vẫn đang phối hợp để tìm phương án tối ưu hóa, rủi ro kỹ thuật đã buộc nhà sản xuất Hàn Quốc phải kích hoạt giải pháp dự phòng.

Samsung đang cân nhắc dùng chip Exynos cho Galaxy S27 Ultra

Bước tiến công nghệ với tiến trình 2nm SF2P

Phương án thay thế chiến lược được xác định là dòng chip Exynos 2700, do bộ phận System LSI trực thuộc Samsung phụ trách thiết kế. Về mặt kỹ thuật chế tạo, con chip này dự kiến được gia công trực tiếp trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai (SF2P) của Samsung Foundry.

Công nghệ quang khắc bán dẫn SF2P được định hướng nhằm khắc phục triệt để bài toán tiêu hao năng lượng và mật độ bóng bán dẫn, mang lại tỷ lệ hiệu năng trên mỗi watt điện vượt trội so với các thế hệ chip tiền nhiệm. Nếu Qualcomm không thể giải quyết dứt điểm các chỉ số nhiệt độ, tiến trình 2nm nội bộ sẽ trở thành nền tảng chính thức cung cấp sức mạnh cho thế hệ flagship mới.

Galaxy S27 Ultra sẽ có 2 phiên bản chip, tùy thuộc vào thị trường

Kịch bản phân bổ phần cứng và bài toán chi phí bán dẫn

Trong lịch sử phát triển dòng Ultra, lần gần nhất vi xử lý Exynos xuất hiện là trên Galaxy S22 Ultra ra mắt năm 2022 với biến thể Exynos 2200 tại khu vực Châu Âu. Kể từ thế hệ Galaxy S23 Ultra, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã áp dụng chính sách hợp nhất toàn cầu bằng cách sử dụng độc quyền nền tảng Snapdragon.

Nếu phương án Exynos 2700 được phê duyệt, bài toán phân phối vẫn là một ẩn số lớn. Hiện chưa có khẳng định chắc chắn liệu vi xử lý này sẽ được triển khai đồng loạt trên quy mô quốc tế hay duy trì chiến lược phân vùng quen thuộc: sử dụng Exynos 2700 tại các thị trường nội địa như Hàn Quốc và giữ chip Snapdragon cho thị trường Mỹ.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Đáng chú ý, quyết định này còn tác động sâu sắc đến hiệu quả tài chính của Samsung. Trong năm 2025, tổng chi phí mà hãng phải bỏ ra để mua vi xử lý di động từ các đối tác đã lên tới con số 13.83 nghìn tỷ won. Việc đưa Exynos quay trở lại không chỉ giúp tập đoàn giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Qualcomm mà còn tối ưu hóa hiệu suất vận hành của các dây chuyền đúc chip bán dẫn tiên tiến thuộc Samsung Foundry.