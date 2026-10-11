Galaxy S27 Ultra được cho là vẫn dùng chip Snapdragon dù Exynos 2700 vượt 15-20% khi thử nghiệm Nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra toàn cầu, dù Exynos 2700 được đồn đạt hiệu năng cao hơn 15-20%.

Samsung được cho là vẫn sẽ trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại tất cả thị trường, bất chấp tin đồn chip Exynos 2700 do chính hãng phát triển có hiệu năng vượt trội. Thông tin này đến từ một nguồn tin rò rỉ trên diễn đàn Naver và đi ngược với các dự đoán trước đó về việc Exynos trở lại mẫu flagship cao cấp nhất.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là quyết định đáng chú ý trong bối cảnh Samsung đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất chip bán dẫn và đưa Exynos trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Vì sao Exynos 2700 từng được kỳ vọng trên Galaxy S27 Ultra?

Hồi tháng 10, các thông tin rò rỉ cho thấy cán cân lựa chọn bộ vi xử lý của Galaxy S27 Ultra một lần nữa nghiêng về Exynos 2700. Đây là dòng chip do Samsung tự phát triển, được kỳ vọng giúp hãng giảm phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời tối ưu khả năng kiểm soát phần cứng và phần mềm trên smartphone cao cấp.

Cuộc tranh luận giữa Exynos và Snapdragon đã nhiều lần xuất hiện trong các thế hệ Galaxy S. Tiền lệ đáng chú ý là năm 2015, khi Samsung dùng Exynos 7420 trên toàn bộ dòng Galaxy S6 tại mọi thị trường. Nguyên nhân được cho là do Snapdragon 810, sản xuất trên tiến trình 20nm của TSMC, gặp vấn đề quá nhiệt. Trong khi đó, Exynos 7420 dùng tiến trình 14nm, có lợi thế về kiểm soát nhiệt độ và hiệu suất.

Kịch bản tương tự từng được dự đoán cho Galaxy S27 Ultra. Những lo ngại về khả năng tản nhiệt của Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khiến Exynos 2700 có cơ hội trở thành phương án thay thế trên mẫu flagship đắt tiền nhất của Samsung.

Tin đồn quá nhiệt và lời phủ nhận từ Qualcomm

Một yếu tố làm cuộc đua thêm phức tạp là thông tin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gặp vấn đề nhiệt độ. Qualcomm đã lên tiếng phủ nhận. Giám đốc tiếp thị (CMO) Don McGuire phản hồi trên mạng xã hội X rằng thông tin chip Snapdragon mới bị quá nhiệt là "hoàn toàn không chính xác".

Ông cũng khẳng định dòng chip 8 Elite Gen 6 không gặp bất kỳ vấn đề nhiệt độ mang tính hệ thống nào.

Kết quả thử nghiệm nội bộ: Exynos 2700 hơn 15-20%

Điều khiến lựa chọn chip khó đoán nằm ở kết quả thử nghiệm nội bộ được cho là do chính Samsung thực hiện. Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Exynos 2700 đạt kết quả tốt hơn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 15-20% trong các bài kiểm tra CPU đa nhân và GPU chịu tải nặng.

Liệu dòng chip flagship mới của Qualcomm có được trang bị trên Galaxy S27 Ultra? Ảnh: Qualcomm

Con số này đáng chú ý vì trong nhiều năm, Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon về hiệu năng thực tế, khả năng tối ưu năng lượng và kiểm soát nhiệt độ. Nếu chính xác, Exynos 2700 có thể đánh dấu bước tiến lớn của Samsung trong lĩnh vực chip di động. Chip này còn được cho là có khối tản nhiệt được nâng cấp để kiểm soát nhiệt khi hoạt động cường độ cao.

Những lợi thế đó từng khiến giới công nghệ dự đoán Samsung có thể bỏ chiến lược dùng hai loại chip, thay vào đó trang bị Exynos 2700 cho toàn bộ dòng Galaxy S27, kể cả bản Ultra.

Tuy nhiên, điểm số thử nghiệm nội bộ chưa phải yếu tố duy nhất quyết định chip cho smartphone thương mại. Độ ổn định, mức tiêu thụ điện, khả năng tương thích phần mềm, tỷ lệ sản xuất thành công và trải nghiệm thực tế cũng đóng vai trò quan trọng.

Kế hoạch phân bổ chip theo từng phiên bản Galaxy S27

Theo nguồn tin yeux1122 trên diễn đàn Naver, Samsung cuối cùng vẫn chọn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại tất cả thị trường. Quyết định này được cho là không đổi, dù lo ngại về nhiệt độ của chip Snapdragon vẫn đang được bàn luận và Exynos 2700 được cho là có kết quả thử nghiệm rất tích cực.

Phiên bản Chip được cho là sử dụng Thị trường Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Tất cả thị trường Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Theo nguồn tin Galaxy S27 và S27+ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản Galaxy S27 và S27+ Exynos 2700 Các thị trường còn lại

Việc Galaxy S27 Pro mới dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho thấy Samsung có thể phân chia rõ hơn các phiên bản flagship theo cấp độ phần cứng, thay vì chỉ tập trung vào bộ đôi Galaxy S và Galaxy S+ như các thế hệ trước.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, Samsung sẽ tiếp tục dành bộ vi xử lý Snapdragon mạnh nhất cho Galaxy S27 Ultra, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại hóa Exynos 2700 trên hai mẫu máy thấp hơn.

Cần thận trọng với thông tin rò rỉ

Toàn bộ thông tin hiện nay vẫn xuất phát từ các nguồn tin rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ Samsung. Các thông số về hiệu năng, khả năng tản nhiệt và chiến lược phân phối chip cũng có thể thay đổi trước khi dòng Galaxy S27 ra mắt.