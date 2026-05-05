Galaxy S27 Ultra hứa hẹn đột phá camera với cảm biến 200MP và khẩu độ thay đổi Samsung dự kiến đưa công nghệ khẩu độ biến thiên trở lại trên Galaxy S27 Ultra cùng cảm biến ISOCELL HP6 và công nghệ LOFIC nhằm tối ưu khả năng xử lý ánh sáng.

Samsung đang chuẩn bị một cuộc nâng cấp toàn diện cho hệ thống nhiếp ảnh trên dòng flagship tương lai. Theo các nguồn tin rò rỉ từ Weibo, mẫu điện thoại Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ đánh dấu sự trở lại của công nghệ khẩu độ thay đổi trên cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP.

Sự trở lại của công nghệ khẩu độ biến thiên trên cảm biến ISOCELL HP6

Dữ liệu rò rỉ cho thấy mẫu máy kế nhiệm của Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ sử dụng cảm biến ISOCELL HP6 thế hệ mới. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở hệ thống khẩu độ biến thiên, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến một cách vật lý. Đây là tính năng từng xuất hiện trên dòng Galaxy S9 nhưng đã bị loại bỏ ở các thế hệ sau đó.

Việc tích hợp khẩu độ thay đổi giúp thiết bị kiểm soát ánh sáng tốt hơn ngay từ khâu thu nhận hình ảnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thuật toán xử lý phần mềm. Điều này hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh đêm, kiểm soát độ sâu trường ảnh (bokeh) tự nhiên và nâng cao chất lượng ảnh chân dung.

Tối ưu dải tương phản với công nghệ LOFIC

Bên cạnh việc thay đổi khẩu độ, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Đây là giải pháp kỹ thuật giúp cảm biến xử lý dải tương phản động (HDR) hiệu quả hơn trong một lần phơi sáng duy nhất. Bằng cách lưu trữ riêng biệt lượng điện tích dư thừa ở các vùng có cường độ sáng mạnh, LOFIC cho phép hình ảnh giữ lại nhiều chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối mà không cần can thiệp quá sâu bởi AI.

Trước đây, Samsung từng là đơn vị tiên phong với hệ thống khẩu độ kép trên Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus, cho phép chuyển đổi vật lý giữa hai mức f/1.5 và f/2.4. Sự kết hợp giữa khẩu độ biến thiên hiện đại, cảm biến 200MP và công nghệ LOFIC được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ thống camera chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhiếp ảnh di động khắt khe hơn.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy S27 Ultra vào đầu năm sau

Dự kiến, Galaxy S27 Ultra sẽ được Samsung chính thức giới thiệu vào đầu năm 2027. Với những cải tiến về phần cứng vật lý, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ thiết lập lại tiêu chuẩn mới cho thị trường điện thoại cao cấp, tập trung vào giá trị thực dụng thay vì chỉ chạy đua về thông số megapixel.