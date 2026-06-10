Galaxy S27 Ultra hứa hẹn khắc phục nhược điểm màn hình lớn từng gây tranh cãi ở bản tiền nhiệm Samsung được cho là đang nỗ lực tối ưu công nghệ Privacy Display trên Galaxy S27 Ultra, giải quyết triệt để hiện tượng giảm độ sắc nét và góc nhìn hẹp.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ khắc phục một trong những hạn chế kỹ thuật gây nhiều tranh cãi nhất trên thế hệ Galaxy S26 Ultra, đặc biệt liên quan đến chất lượng hiển thị. Dù Samsung liên tục ghi dấu ấn với các thiết bị như Galaxy Z Fold 8 cùng công nghệ Privacy Display, hãng công nghệ Hàn Quốc dường như đang phải tìm cách cân bằng lại giữa yếu tố bảo mật và trải nghiệm thị giác trên dòng máy cao cấp ra mắt năm 2027.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới. Ảnh: OnLeaks

Đánh đổi kỹ thuật từ công nghệ Privacy Display

Trên Galaxy S26 Ultra, tính năng Privacy Display từng là điểm nhấn công nghệ đáng chú ý. Cơ chế hoạt động của tính năng này dựa trên việc kiểm soát các điểm ảnh trực tiếp trên tấm nền màn hình, khiến nội dung hiển thị tối đi hoặc gần như biến mất khi quan sát từ hai bên, phía trên hoặc phía dưới. Giải pháp này giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân tại nơi công cộng mà không cần phụ thuộc vào các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này đi kèm với sự đánh đổi lớn về mặt chất lượng hình ảnh. Khi tính năng bảo vệ quyền riêng tư kích hoạt, hệ thống chủ động tắt một số điểm ảnh để hạn chế góc nhìn. Hệ quả trực tiếp là độ phân giải hiển thị thực tế bị suy giảm, khiến các chi tiết hình ảnh và văn bản trở nên kém sắc nét hơn bình thường.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra trông rất ấn tượng trên lý thuyết, nhưng một số người dùng lại gặp vấn đề với nó. Ảnh: PhoneArena

Áp lực cải tiến tấm nền trên Galaxy S27 Ultra

Không chỉ phát sinh vấn đề khi bật Privacy Display, tấm nền của Galaxy S26 Ultra còn nhận nhiều phản hồi tiêu cực về góc nhìn hẹp hơn các đối thủ cạnh tranh ngay cả khi tắt tính năng này. Một số người dùng phản ánh cảm giác mỏi mắt hoặc khó chịu sau thời gian dài sử dụng, thậm chí đã có trường hợp hoàn trả thiết bị vì không hài lòng với khả năng hiển thị.

Theo các nguồn tin rò rỉ trong ngành trên nền tảng mạng xã hội X, Samsung đang tập trung khắc phục triệt để các rào cản kỹ thuật này cho Galaxy S27 Ultra. Mục tiêu đặt ra là duy trì khả năng chống nhìn trộm hiệu quả nhưng không làm suy giảm độ phân giải hay độ trong trẻo của hình ảnh, đồng thời mở rộng góc nhìn tiêu chuẩn khi thiết bị hoạt động ở chế độ bình thường.

Kỳ vọng nâng cấp toàn diện cho dòng flagship năm 2027

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra dù toàn diện nhưng việc sở hữu thiết kế bo tròn hơn, cụm camera chưa đột phá và vấn đề màn hình đã khiến sức hút bị chia sẻ sang dòng Galaxy Z Fold 8. Do đó, bước chuyển mình trên thế hệ Galaxy S27 Ultra mang ý nghĩa quan trọng để giữ vững vị thế của dòng điện thoại cao cấp nhất từ Samsung.

Bên cạnh việc tinh chỉnh tấm nền hiển thị, các thông tin rò rỉ còn cho thấy Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ sở hữu dung lượng pin lớn hơn cùng thiết kế cụm camera hoàn toàn mới. Nếu giải quyết trọn vẹn bài toán hiển thị và bổ sung những nâng cấp phần cứng này, Galaxy S27 Ultra sẽ là sản phẩm chủ lực đáng chú ý trên thị trường công nghệ năm 2027.