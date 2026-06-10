Galaxy S27 Ultra lộ diện 4 tùy chọn màu sắc mới cùng cấu hình chip Snapdragon 8 Elite Extreme Flagship Galaxy S27 Ultra vừa hé lộ 4 tùy chọn màu sắc chủ đạo bên cạnh phiên bản màu tím đặc trưng, đi kèm cải tiến lớn về cụm camera sau và dung lượng pin.

Thế hệ flagship tiếp theo của Samsung mang tên Galaxy S27 Ultra đang dần lộ diện qua các nguồn tin rò rỉ uy tín, mang đến cái nhìn chi tiết về định hướng thẩm mỹ lẫn cấu hình phần cứng trước ngày ra mắt chính thức. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mình đáng kể về cả phong cách nhận diện lẫn hiệu năng xử lý tác vụ.

Galaxy S27 Ultra sẽ là flagship tiếp theo của Samsung

Bảng màu sắc tối giản nhưng đậm chất cao cấp

Theo chia sẻ từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ có bốn tùy chọn màu sắc cơ bản gồm Đen, Xanh dương, Hồng nhạt và Trắng. Các tông màu này theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch, phù hợp với định vị sang trọng của dòng điện thoại cao cấp nhất từ thương hiệu Hàn Quốc.

Galaxy S27 Ultra sẽ có nhiều tùy chọn màu bắt mắt

Bên cạnh bốn phiên bản tiêu chuẩn, Samsung nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì tông màu Tím đặc biệt tương tự như thế hệ tiền nhiệm để tạo điểm nhấn cá tính cho người dùng. Ngoài ra, hãng cũng thường chuẩn bị thêm các phiên bản màu độc quyền dành riêng cho khách hàng đặt mua trực tuyến trên hệ thống website chính thức.

Đáng chú ý, các bản vẽ dựng CAD xuất hiện thời gian qua đã bước đầu xác nhận sự góp mặt của phiên bản màu Đen truyền thống. Khi ngày trình làng đến gần, hình ảnh thực tế của những phối màu còn lại sẽ tiếp tục xuất hiện rõ nét hơn.

Tái định hình thiết kế camera sau và nâng cấp phần cứng

Không chỉ dừng lại ở màu sắc, Galaxy S27 Ultra còn được định hình lại cấu trúc mặt lưng với ngôn ngữ thiết kế cụm camera sau hoàn toàn mới. Thay đổi này giúp máy tạo sự khác biệt rõ rệt về mặt nhận diện thị giác so với các thế hệ tiền nhiệm trước đây.

Flagship mới của Samsung sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Về sức mạnh bên trong, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Chipset đầu bảng này hứa hẹn cung cấp hiệu năng vượt trội, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ điện năng cho các tác vụ đồ họa nặng cũng như các tính năng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu.

Để đáp ứng nhu cầu vận hành của vi xử lý mạnh mẽ và màn hình kích thước lớn, Samsung cũng nâng cấp dung lượng pin cho máy. Viên pin lớn hơn sẽ đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ, giúp trải nghiệm làm việc và giải trí diễn ra liền mạch suốt ngày dài.

Kỳ vọng thời điểm trình làng chính thức

Dù Samsung chưa công bố lộ trình cụ thể, các nguồn tin trong ngành đều nhận định Galaxy S27 Ultra có thể sẽ được giới thiệu trong vòng vài tháng tới. Mật độ thông tin rò rỉ xuất hiện ngày càng dày đặc cho thấy dòng flagship này đang bước vào những khâu kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.