Galaxy S27 Ultra lộ diện dung lượng pin 5.700 mAh: Bước chuyển mình sau 7 năm của Samsung Hồ sơ chứng nhận từ cơ quan Safety Korea và 3C tiết lộ Galaxy S27 Ultra sẽ sở hữu viên pin 5.700 mAh, tăng 14% dung lượng so với thế hệ Galaxy S26 Ultra.

Sau gần một thập kỷ kiên định với giới hạn an toàn năng lượng, Samsung dường như đã sẵn sàng cho một cuộc nâng cấp phần cứng mang tính bước ngoặt. Dữ liệu chứng nhận mới nhất thu thập từ Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy mẫu flagship Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.700 mAh. Đây là động thái chấm dứt chuỗi 7 năm liên tiếp gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc giữ nguyên định mức 5.000 mAh trên các thế hệ Galaxy S Ultra.

Chứng nhận kỹ thuật hé lộ thông số pin thế hệ mới

Các tài liệu kiểm định từ cơ quan quản lý an toàn kỹ thuật Safety Korea đã chính thức ghi nhận linh kiện nguồn mang mã định danh EB-BS958DBY, đi kèm mã chứng nhận YU10899-26034. Đây chính là viên pin dành riêng cho Galaxy S27 Ultra với mức dung lượng công bố đạt 5.700 mAh. Mức dung lượng này đánh dấu mức tăng trưởng khoảng 14% so với con số 5.000 mAh trên Galaxy S26 Ultra, đồng thời thiết lập kỷ lục dung lượng pin lớn nhất lịch sử dòng Galaxy S Ultra.

Đáng chú ý, các thông số tương tự cũng đã xuất hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu của chứng nhận 3C (China Compulsory Certificate) tại thị trường Trung Quốc. Đây là tiêu chuẩn kiểm định an toàn bắt buộc tương tự tiêu chuẩn UL tại Mỹ. Dữ liệu xác nhận đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất cụm pin này là Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary, một nhà cung ứng linh kiện lưu trữ năng lượng có trụ sở tại Trung Quốc.

Bên cạnh biến thể Ultra, hồ sơ kiểm duyệt còn để lộ thông tin của mẫu máy hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro. Model này mang viên pin mã hiệu EB-BS957CBY, chứng nhận số YU10899-26036 với dung lượng định mức 5.200 mAh, cũng do Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary gia công.

Bảng so sánh thông số rò rỉ giữa Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro

Thông số kỹ thuật Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro Dung lượng pin 5.700 mAh 5.200 mAh Mã định danh linh kiện EB-BS958DBY EB-BS957CBY Công suất sạc có dây 60W 60W Nhà sản xuất pin Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary Kích thước màn hình Chưa có dữ liệu 6,47 inch Camera chính Chưa có dữ liệu 200 MP Vi xử lý dự kiến Snapdragon / Exynos Snapdragon 8 Elite Gen 6 hoặc Exynos 2700

Áp lực cạnh tranh và sự thận trọng về mặt kỹ thuật

Quyết định duy trì định mức 5.000 mAh trong suốt thời gian dài của Samsung bắt nguồn trực tiếp từ sự thận trọng sau sự cố cháy nổ nghiêm trọng của Galaxy Note 7. Nhiều năm qua, hãng ưu tiên tối ưu hóa phần mềm và cấu trúc tản nhiệt thay vì gia tăng kích thước vật lý của pin. Tuy nhiên, sự bảo thủ này đặt Samsung vào thế bị động khi các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc liên tục nới rộng mật độ năng lượng, điển hình như mẫu Honor X80 Pro Max sở hữu viên pin lên tới 11.000 mAh.

Về công nghệ tế bào pin, Samsung từng ứng dụng vật liệu silicon-carbon trên hệ thống pin của các thiết bị gập như Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Tuy nhiên, tỷ lệ thành phần này còn ở mức tương đối khiêm tốn, khiến các khối pin về bản chất vẫn thuộc nhóm lithium-ion tiêu chuẩn. Việc nâng mức dung lượng trên Galaxy S27 Ultra lên 5.700 mAh đòi hỏi tối ưu không gian phần cứng hoặc cải thiện đáng kể mật độ cell pin.

Về khả năng tiếp nạp năng lượng, các tài liệu cho biết cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có dây 60W, giữ nguyên công suất sạc tương đương thế hệ Galaxy S26 Ultra. Thiết bị dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức vào đầu năm tới, mang đến giải pháp cân bằng giữa thời lượng sử dụng và tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.