Galaxy S27 Ultra lộ diện thiết kế mới, màu Burgundy và pin trên 5.000 mAh theo tin rò rỉ Samsung được cho là lấy cảm hứng từ Apple với thiết kế mới, màu Burgundy, pin vượt 5.000 mAh và xử lý ảnh tự nhiên hơn, nhưng các nguồn tin vẫn còn trái chiều.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ có hai thay đổi đáng chú ý lấy cảm hứng từ Apple: thiết kế mặt lưng mới và tùy chọn màu Burgundy (đỏ rượu vang). Bên cạnh đó, các thông tin rò rỉ còn nhắc đến pin lớn hơn, phần mềm xử lý ảnh gần với iPhone và màn hình được cải tiến. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được xác nhận chính thức.

Thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra: làn gió mới hay canh bạc?

Hình ảnh rò rỉ về thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra đã vấp phải không ít ý kiến chỉ trích. Hiện cũng có những nguồn tin trái chiều về việc Samsung có thực sự chọn hướng thiết kế này hay không.

Hình mẫu iPhone 18 Pro Max đặt cạnh Galaxy S27 Ultra màu Burgundy. Ảnh: X

Dù vậy, nhiều người hâm mộ Samsung vẫn mong dòng Galaxy cao cấp có diện mạo hoàn toàn mới. Cụm ba camera phía sau từng là dấu ấn nhận diện của hãng, nhưng thiết kế này đã tồn tại quá lâu. Vì thế, diện mạo xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ được nhìn nhận như một làn gió mới.

Bài học từ iPhone 17 Pro: thiết kế gây tranh cãi vẫn có thể bán chạy

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc làm mới thiết kế còn có thể mang lại lợi ích thương mại. Một diện mạo khác biệt gần như chắc chắn giúp Samsung tạo thêm sức hút trên thị trường và thúc đẩy doanh số.

Trường hợp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là ví dụ đáng chú ý. Trước khi ra mắt, thiết kế của hai mẫu máy này từng trở thành chủ đề chế giễu sau khi hình ảnh rò rỉ xuất hiện. Thế nhưng, khi chính thức lên kệ, cả hai nhanh chóng được ưa chuộng và đạt doanh số ấn tượng trên toàn cầu.

Nguyên nhân không quá khó hiểu. Người dùng dần cảm thấy nhàm chán khi Apple duy trì một ngôn ngữ thiết kế gần như không đổi qua nhiều thế hệ, nên họ muốn điều gì đó mới mẻ. Nếu Samsung trình làng một thiết kế đủ hấp dẫn, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự.

Màu Burgundy trở lại: Samsung muốn đối đầu iPhone 18 Pro?

Màu sắc là điểm đáng chú ý khác. Các mẫu iPhone 18 Pro được cho là có tùy chọn Burgundy, sắc màu khiến nhiều fan sẵn sàng từ bỏ thói quen chỉ dùng smartphone màu đen.

Với Galaxy S27 Ultra, các hình nền bị rò rỉ gợi mở sự trở lại của màu này.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Đây không phải màu hoàn toàn mới với Samsung, bởi Galaxy S22 Ultra từng có phiên bản Burgundy và được xem là một trong những màu đẹp trên dòng flagship của hãng. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nhau, màu Burgundy trên iPhone 18 Pro Max có phần bắt mắt hơn.

Thời điểm màu này được cho là quay lại khó có thể xem là trùng hợp, khi hãng có vẻ muốn một lựa chọn đủ sức cạnh tranh với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Samsung thường chọn những tông màu an toàn, ít nổi bật. Vì vậy, nếu bản Burgundy mới có chiều sâu và cá tính, màu sắc này có thể thu hút đông đảo người dùng.

Pin, camera và màn hình: những nâng cấp được mong đợi

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung cuối cùng có thể nâng dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh. Đây là giới hạn hãng đã duy trì suốt 7 năm qua trên dòng flagship Galaxy Ultra. Thay đổi này được mong đợi từ lâu, vì dung lượng pin là một yếu tố quan trọng với trải nghiệm smartphone cao cấp.

Một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy cao còn cho biết Samsung đang điều chỉnh phần mềm xử lý ảnh để tái tạo hình ảnh gần với phong cách iPhone hơn. Theo đánh giá, iPhone thường cho ảnh có màu sắc chân thực, ít bị xử lý quá đà và gần với những gì mắt người nhìn thấy. Nếu làm tốt, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh, nhất là với người dùng ưu tiên màu tự nhiên hơn ảnh có độ rực cao.

Cuối cùng, màn hình cũng được cho là có bước tiến lớn, gồm cả nâng cấp tính năng Privacy Display (màn hình bảo mật). Đáng chú ý, công nghệ màn hình mới được kỳ vọng giải quyết vấn đề với người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy PWM ở tần số thấp. Hiện tượng này có thể khiến một số người khó chịu, mỏi mắt, thậm chí buồn nôn khi dùng điện thoại lâu.

Nếu khắc phục được hạn chế này, Galaxy S27 Ultra có thể là chiếc flagship Galaxy đầu tiên mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho nhóm người dùng đặc biệt nhạy cảm với công nghệ điều chỉnh độ sáng màn hình.

Những điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên đến từ các nguồn rò rỉ, trong đó có những nguồn tin trái chiều về thiết kế. Samsung chưa công bố chính thức bất kỳ thông số hay diện mạo nào của Galaxy S27 Ultra, nên người dùng cần thận trọng cho đến khi hãng ra mắt sản phẩm.