Galaxy S27 Ultra lộ thiết kế mô hình kém cá tính, Samsung cần pin, sạc nhanh và camera zoom Galaxy S27 Ultra bị đánh giá thiếu bản sắc khi mượn nét từ OnePlus và iPhone, nhưng pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và camera zoom cảm biến lớn có thể gỡ điểm.

Bản mô hình Galaxy S27 Ultra xuất hiện trong một rò rỉ mới bị cho là thiếu bản sắc, nhưng Samsung vẫn có thể lấy lại thiện cảm nếu nâng cấp ba mảng: dung lượng pin, tốc độ sạc và camera telephoto. Đây mới là thông tin từ mẫu máy mô hình và tin đồn, thiết kế cuối cùng chỉ được xác nhận khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra đặt cạnh chiếc flagship hiện tại, Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Thiết kế vay mượn khiến Galaxy S27 Ultra mất cá tính?

Theo rò rỉ, Galaxy S27 Ultra được cho là dùng cách bố trí và vị trí camera tương tự OnePlus, trong khi cụm đảo camera phía sau lại mang dáng dấp của iPhone. Sự kết hợp này khiến thiết kế tổng thể thiếu cá tính, đặc biệt với một mẫu flagship cao cấp vốn được kỳ vọng thể hiện bản sắc riêng của Samsung.

Câu hỏi đặt ra là người dùng có nhìn chiếc máy này và nhận xét đó là một chiếc điện thoại đẹp, độc đáo hay không. Câu trả lời chỉ có thể được đưa ra khi sản phẩm chính thức xuất hiện. Dù vậy, có ba nâng cấp phần cứng có thể khiến người dùng sẵn sàng bỏ qua thiết kế gây tranh cãi này.

Pin: bảy năm đứng yên ở mức 5.000 mAh

Nâng cấp đầu tiên là dung lượng pin. Galaxy S Ultra vốn có kích thước lớn nên Samsung có đủ không gian để tích hợp viên pin dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, suốt 7 năm liên tiếp, hãng vẫn giữ pin 5.000 mAh trên các mẫu flagship cao cấp, kể cả S26 Ultra ra mắt năm 2026.

Mức 5.000 mAh không thấp, nhưng Samsung đang chậm chân so với thị trường. Một số thương hiệu khác đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu pin lên tới 15.000 mAh. Nguồn tin nêu kỳ vọng lý tưởng là pin 7.000 mAh, còn mức thực tế hơn là 6.000 mAh, một bước tiến đáng kể so với hiện tại.

Tuy vậy, khả năng này không cao. Theo tin đồn mới nhất, Galaxy S27 Ultra có thể chỉ có pin 5.500-5.700 mAh. Mức tăng này đáng ghi nhận nhưng chưa đủ để tạo khác biệt lớn như người dùng mong đợi.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra với thiết kế gây thất vọng. Ảnh: Android Headlines

Sạc nhanh: 65W còn thiếu sức thuyết phục

Viên pin lớn sẽ phát huy giá trị hơn nếu đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh, tính năng mà mọi smartphone mang tên Ultra hoặc Pro Max đáng lẽ phải có. Hiện một số mẫu điện thoại trên thị trường đã hỗ trợ công suất sạc tới 200W. Theo nguồn tin, mức 100W mới là con số hợp lý và đủ tạo trải nghiệm khác biệt.

Nguồn tin đưa ra một kịch bản cụ thể: điện thoại còn dưới 10% pin, người dùng cắm sạc và hoàn thành vài việc buổi sáng, khi quay lại máy đã đạt khoảng 80%. Đó là trải nghiệm sạc nhanh xứng đáng với một chiếc flagship cao cấp.

Tuy nhiên, S27 Ultra nhiều khả năng vẫn chỉ giữ công suất sạc 65W như thế hệ tiền nhiệm. Mức này vốn là cải tiến đáng kể so với 45W trước đó, nhưng theo tiêu chuẩn của smartphone flagship năm 2027 thì chưa thực sự ấn tượng.

Camera telephoto: cần cảm biến lớn hơn thay vì nhiều ống kính

Nâng cấp thứ ba, theo nguồn tin, là camera telephoto. Galaxy S26 Ultra hiện dùng cảm biến 1/3,94 inch cho camera zoom quang 3x và cảm biến 1/2,52 inch cho camera zoom quang 5x. Cả hai đều khá nhỏ so với mức giá khoảng 1.400 USD của thiết bị, nhất là khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Phương án lý tưởng là Samsung bỏ cả hai camera telephoto hiện tại, thay bằng một camera zoom quang 4x duy nhất nhưng có cảm biến lớn hơn đáng kể. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực vào chất lượng hình ảnh thay vì chạy theo số lượng camera và các mức zoom. Những tin đồn gần đây cũng từng đề cập khả năng Samsung nghiên cứu thay đổi hệ thống telephoto theo hướng này.

Đối chiếu nhanh: hiện tại, tin đồn và kỳ vọng

Hạng mục Galaxy S26 Ultra Tin đồn về S27 Ultra Kỳ vọng từ nguồn tin Dung lượng pin 5.000 mAh 5.500-5.700 mAh 6.000 mAh (thực tế), 7.000 mAh (lý tưởng) Công suất sạc 65W Nhiều khả năng giữ 65W 100W Camera telephoto 3x (1/3,94 inch) và 5x (1/2,52 inch) Có tin đồn thay đổi hệ thống telephoto Một camera zoom quang 4x, cảm biến lớn hơn

Nhìn chung, nếu thiết kế rò rỉ trở thành sự thật, ba nâng cấp trên sẽ là yếu tố quyết định để Galaxy S27 Ultra giữ được sức hấp dẫn. Hiện các thông số này vẫn là tin đồn và kỳ vọng, chưa có xác nhận từ Samsung.