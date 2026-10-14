Galaxy S27 Ultra nâng cấp màn hình Privacy Display v2 giúp tăng khả năng bảo mật hiển thị Samsung dự kiến trang bị Privacy Display v2 trên Galaxy S27 Ultra và S27 Pro nhằm nâng cao độ sắc nét khi chống nhìn trộm, khắc phục lỗi mờ góc nhìn cũ.

Privacy Display v2 là giải pháp màn hình chống nhìn trộm thế hệ mới được Samsung phát triển nhằm tích hợp trên các dòng thiết bị di động cao cấp tiếp theo, tiêu biểu là Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Công nghệ này tập trung xử lý triệt để nhược điểm suy giảm chất lượng hiển thị của thế hệ tiền nhiệm, đồng thời tối ưu hóa khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trực tiếp ở cấp độ phần cứng.

Nguyên lý vận hành của Flex Magic Pixel trên tấm nền thế hệ mới

Về mặt kỹ thuật, Privacy Display v2 tiếp tục kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng tấm nền Flex Magic Pixel độc quyền của Samsung Display. Cơ chế cốt lõi của giải pháp này là điều chỉnh hướng đi của chùm sáng phát xạ từ các điểm ảnh, từ đó chủ động thu hẹp góc nhìn hiệu dụng của màn hình khi người dùng yêu cầu bảo mật.

Khi kích hoạt tính năng, người dùng thao tác trực diện vẫn có thể quan sát đầy đủ mọi nội dung với độ sáng và màu sắc chuẩn xác. Ngược lại, những người xung quanh quan sát từ các góc nghiêng hai bên chỉ thấy màn hình bị tối đen hoặc mờ đục, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bị xem trộm thông tin nơi công cộng. Đáng chú ý, hệ thống cho phép tùy biến linh hoạt: người dùng có thể kích hoạt chế độ này trên toàn bộ giao diện hoặc thiết lập riêng cho các ứng dụng ngân hàng, tin nhắn và thông báo nhạy cảm.

Galaxy S27 Ultra sẽ dùng màn hình bảo mật phiên bản mới

Những cải tiến kỹ thuật khắc phục điểm yếu của thế hệ đầu tiên

Ở thế hệ Privacy Display đầu tiên, rào cản lớn nhất khiến người dùng ngần ngại kích hoạt thường xuyên nằm ở hiện tượng suy giảm độ nét. Ngay cả khi quan sát trực diện, lớp phủ phân cực hoặc cấu trúc điểm ảnh đặc thù đã khiến văn bản và chi tiết hình ảnh bị mềm, mờ hơn đáng kể so với chế độ thông thường.

Theo các tài liệu rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Sawyergalox, phiên bản Privacy Display v2 được thiết kế để giải quyết bài toán đánh đổi giữa bảo mật và chất lượng quang học thông qua ba nâng cấp trọng tâm:

Khả năng kiểm soát góc nhìn chính xác hơn: Giới hạn vùng nhìn thấy chặt chẽ hơn ở các góc nghiêng mà không gây cản trở tầm nhìn chính diện.

Giới hạn vùng nhìn thấy chặt chẽ hơn ở các góc nghiêng mà không gây cản trở tầm nhìn chính diện. Bảo toàn độ phân giải cao: Giữ vững mật độ chi tiết ngay cả trong thời điểm tính năng bảo mật đang hoạt động.

Giữ vững mật độ chi tiết ngay cả trong thời điểm tính năng bảo mật đang hoạt động. Cải thiện độ trong trẻo tổng thể: Loại bỏ hiện tượng hình ảnh bị mềm, duy trì độ tương phản và độ sắc nét tương đương màn hình tiêu chuẩn.

Tiêu chí kỹ thuật Privacy Display thế hệ đầu Privacy Display v2 (Dự kiến) Kiểm soát góc nhìn Thu hẹp cơ bản Kiểm soát chính xác, triệt tiêu góc nghiêng tốt hơn Độ phân giải khi kích hoạt Có hiện tượng suy giảm Duy trì độ phân giải cao Chất lượng quang học trực diện Hình ảnh bị mềm, giảm độ sắc nét Hình ảnh rõ nét, giữ vững độ tương phản Khả năng ứng dụng Giới hạn trên số ít thiết bị Trang bị trên Galaxy S27 Ultra và S27 Pro

Phạm vi trang bị, thời điểm ra mắt và mức giá dự kiến

Bước đi đáng lưu ý của Samsung lần này là việc mở rộng quy mô thương mại hóa. Thay vì chỉ thử nghiệm hạn chế trên một thiết bị cá biệt, Privacy Display v2 dự kiến sẽ hiện diện trên cả phiên bản Galaxy S27 Ultra và dòng sản phẩm mới mang tên Galaxy S27 Pro, tạo nên tiêu chuẩn bảo mật hiển thị mới cho phân khúc cao cấp.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo được nhiều người mong đợi

Bên cạnh đột phá về phần cứng hiển thị, các thông tin rò rỉ cho biết thiết bị dự kiến xuất hiện vào tháng 2 năm 2027, vận hành trên giao diện One UI 9.5 được xây dựng dựa trên nền tảng Android 17. Mức giá khởi điểm tại thị trường Mỹ ước tính nằm trong khoảng từ 1,400 đến 1,500 USD (tương đương khoảng 36-38 triệu đồng). Dù các thông số kỹ thuật này cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung, Privacy Display v2 vẫn đang cho thấy định hướng rõ ràng của hãng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng ngay từ tầng vật lý.