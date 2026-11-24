Galaxy S27 Ultra rò rỉ bỏ lấy nét laser và camera tele 3x: Samsung thay đổi cụm camera ra sao? Theo rò rỉ từ Ice Universe, Galaxy S27 Ultra có thể không còn mô-đun lấy nét laser lẫn camera tele 3x, còn mặt lưng được bố trí lại so với thế hệ trước.

Samsung Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ loại bỏ mô-đun lấy nét laser và camera tele 3x vốn xuất hiện trên thế hệ trước. Thông tin này đến từ các rò rỉ mới nhất về thiết kế cụm camera, cho thấy hãng có thể thay đổi đáng kể phần cứng nhiếp ảnh trên mẫu flagship này. Đây vẫn là tin đồn, chưa có xác nhận chính thức từ Samsung.

Lấy nét laser có thể vắng mặt lần đầu sau gần năm năm

Theo leaker Ice Universe, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ không còn trang bị mô-đun lấy nét laser. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung bỏ tính năng này kể từ dòng Galaxy S21 Ultra ra mắt năm 2021.

Bản phác thảo rò rỉ cụm camera sau của Galaxy S27 Ultra

Việc bỏ lấy nét laser có thể ám chỉ hãng sẽ dùng công nghệ tự động lấy nét mới trên cảm biến chính. Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu cụ thể giải pháp thay thế, nên đây mới chỉ là suy đoán.

Camera tele 3x bị lược bỏ, vị trí thứ ba nhường chỗ cho đèn flash

Bên cạnh đó, thiết bị cũng có khả năng không còn camera tele 3x, ống kính từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm. Bản phác thảo mới nhất cho thấy mặt sau của máy chỉ gồm camera chính, camera góc siêu rộng, một ống kính tele và đèn flash LED.

Đáng chú ý, vị trí ở góc trên cùng bên phải từng được đồn đoán dành cho camera thứ ba nay được thay bằng đèn flash LED. Cách bố trí này cho thấy sự tinh chỉnh đáng kể trong việc sắp xếp linh kiện quang học của hãng.

Mặt lưng được thiết kế lại, nhưng không phải phiên bản nào cũng vậy

Không chỉ dừng ở cụm camera, thiết kế mặt lưng của dòng sản phẩm mới cũng có sự phân hóa rõ rệt. Các tin đồn trước đó chỉ ra rằng hai phiên bản cao cấp nhất sẽ có diện mạo mới hơn so với trước đây.

Thông tin camera Galaxy S27 được leaker Ice Universe chia sẻ

Cụ thể, bộ đôi Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến được tinh chỉnh lại toàn bộ mặt lưng. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn và Plus nhiều khả năng vẫn giữ cấu trúc ba camera xếp dọc quen thuộc của thương hiệu.

Phiên bản Thiết kế mặt lưng theo rò rỉ Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro Thay đổi hoàn toàn cấu trúc mặt lưng, tối ưu không gian cho các cảm biến mới Galaxy S27 tiêu chuẩn và Plus Duy trì thiết kế ba ống kính xếp dọc, tập trung vào sự liền mạch và độ nhận diện thương hiệu

Được và mất: kỳ vọng vào cảm biến để bù cho tele 3x

Nhìn chung, việc Galaxy S27 Ultra dự kiến thay đổi cấu trúc camera cho thấy Samsung đang tìm hướng đi mới trong nhiếp ảnh di động. Người dùng có thể kỳ vọng vào các nâng cấp cảm biến tiên tiến hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt của camera tele 3x.

Điều cần lưu ý là toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ rò rỉ và bản phác thảo. Cấu hình camera thực tế của Galaxy S27 Ultra chỉ rõ ràng khi Samsung công bố chính thức. Nguồn: The Tech Outlook.