Galaxy S27 Ultra rò rỉ bước đột phá với camera mới cùng dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh Samsung Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng tái thiết kế cụm camera, nâng cấp pin lớn hơn 5.000 mAh và ứng dụng công nghệ màn hình DC Dimming chống mỏi mắt.

Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đáng kể trên dòng điện thoại cao cấp với thế hệ Galaxy S27 Ultra. Các nguồn tin rò rỉ ban đầu cho thấy mẫu flagship thế hệ mới này không chỉ có màn lột xác rõ rệt về diện mạo bên ngoài mà còn sở hữu nhiều tinh chỉnh kỹ thuật quan trọng, bao gồm nâng mức dung lượng pin, kiểm soát hiện tượng nhấp nháy màn hình và cải thiện khả năng bảo mật hiển thị.

Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra.

Thay đổi cụm camera và phân cấp ngôn ngữ thiết kế

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên Galaxy S27 Ultra nằm ở thiết kế mặt lưng. Theo các bản dựng kỹ thuật từ nhà thiết kế 4RMD và giới thạo tin, Samsung nhiều khả năng sẽ từ bỏ cách bố trí các ống kính độc lập đặt dọc quen thuộc đã duy trì qua nhiều thế hệ để chuyển sang một cụm camera có kích thước lớn hơn đáng kể.

Sự thay đổi này được cho là sẽ xuất hiện đồng thời trên biến thể Galaxy S27 Pro, trong khi hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus vẫn tiếp tục duy trì kiểu dáng tương tự tiền nhiệm. Việc định hình lại phong cách mặt sau giúp hãng công nghệ phân định ranh giới rõ ràng hơn giữa dòng phổ thông cao cấp và các phiên bản siêu cao cấp.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sử dụng cụm camera có thiết kế mới.

Kỳ vọng pin vượt ngưỡng 5.000 mAh

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, thời lượng hoạt động là hạng mục đón nhận sự quan tâm lớn. Trong nhiều năm qua, mức pin 5.000 mAh đã trở thành giới hạn quen thuộc trên dòng máy Ultra. Tuy nhiên, các tin đồn kỹ thuật cho thấy Samsung đang cân nhắc giải pháp pin dung lượng lớn hơn mốc này nhằm đáp ứng tải nhiệt và mức tiêu thụ điện năng từ những tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo, quay chụp chất lượng cao cùng các trải nghiệm đồ họa nặng.

Thách thức lớn nhất đối với hãng sản xuất là bài toán sắp đặt không gian linh kiện bên trong. Dù các hình ảnh rò rỉ đề cập đến một thân máy thanh mảnh, việc gia tăng dung lượng lưu trữ năng lượng đòi hỏi sự cân đối chặt chẽ giữa độ dày tổng thể, trọng lượng thiết bị và cấu trúc tản nhiệt.

Mô hình Galaxy S27 Ultra.

Giải pháp điều chế DC Dimming và nâng cấp Privacy Display

Màn hình của Galaxy S27 Ultra được dự đoán sẽ có bước chuyển dịch quan trọng về phương thức điều khiển độ sáng. Thay vì sử dụng cơ chế điều chế độ rộng xung (PWM) tần số thấp vốn điều chỉnh độ sáng bằng cách bật tắt nguồn sáng liên tục ở tốc độ cao, thiết bị có thể áp dụng giải pháp DC Dimming. Cơ chế này điều chỉnh dòng điện trực tiếp để giảm phát xạ ánh sáng, hỗ trợ hạn chế tình trạng nhấp nháy gây mỏi mắt cho người dùng nhạy cảm trong điều kiện môi trường tối.

Hạng mục Thế hệ tiền nhiệm (Galaxy S26 Ultra) Tin đồn Galaxy S27 Ultra Thiết kế camera Ống kính rời đặt dọc truyền thống Cụm module kích thước lớn, cấu trúc mới Dung lượng pin Mức chuẩn 5.000 mAh Dự kiến vượt mốc 5.000 mAh Điều tiết hiển thị Điều chế PWM tần số thấp Cân nhắc chuyển sang DC Dimming Bảo mật màn hình Privacy Display thế hệ đầu Tối ưu góc nhìn nghiêng và chất lượng hiển thị

Song song với công nghệ hiển thị mới, tính năng Privacy Display từng được chú ý trên thế hệ Galaxy S26 Ultra cũng được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện. Giải pháp giới hạn khả năng quan sát từ các góc nghiêng này sẽ cần giải quyết triệt để các hạn chế về độ trong trẻo và góc nhìn trực diện để mang lại giá trị sử dụng thực tế cao hơn.

Hiện tại, toàn bộ các chi tiết về cấu hình, thông số tấm nền cũng như ngôn ngữ thiết kế của Galaxy S27 Ultra vẫn dừng ở mức độ rò rỉ từ chuỗi cung ứng và giới thiết kế, cần thêm thời gian để nhà sản xuất đưa ra xác nhận chính thức trước ngày trình làng.