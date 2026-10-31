Galaxy S27 Ultra rò rỉ cấu hình: Giữ nguyên chip Snapdragon toàn cầu và nâng cấp pin lớn Thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể dùng chip Snapdragon trên toàn cầu, đồng thời nâng cấp pin lên 5,700 mAh và tinh chỉnh thiết kế cụm camera.

Chiến lược phân bổ phần cứng trên thế hệ flagship tiếp theo của Samsung đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ. Các rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng đồng nhất vi xử lý Snapdragon của Qualcomm tại mọi thị trường trên toàn thế giới, thay vì chia tách phiên bản dùng chip Exynos như trước đây.

Khả năng duy trì vi xử lý Snapdragon trên phạm vi toàn cầu

Theo nguồn tin từ leaker IceUniverse, hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của dòng chip nội bộ Exynos 2700 trên các phiên bản Galaxy S27 Ultra dành cho thị trường Châu Âu. Mặc dù tình hình phân phối tại thị trường nội địa Hàn Quốc vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, dữ liệu hiện tại củng cố khả năng Samsung sẽ tiếp tục áp dụng nền tảng vi xử lý Snapdragon cao cấp độc quyền cho biến thể Ultra cao cấp nhất.

Galaxy S27 Ultra có thể chỉ sử dụng chipset cao cấp của Qualcomm

Nếu chiến lược này được Samsung áp dụng chính thức, Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm trong việc đảm bảo tính đồng nhất về mặt hiệu năng tính toán, khả năng xử lý đồ họa và thuật toán hình ảnh trên toàn cầu. Việc hợp nhất cấu hình cũng giảm thiểu sự chênh lệch trải nghiệm người dùng giữa các khu vực địa lý khác nhau.

Nâng cấp dung lượng pin và những thay đổi về ngôn ngữ thiết kế

Bên cạnh cấu hình vi xử lý, các báo cáo kỹ thuật ban đầu cũng hé lộ nhiều bước tiến đáng chú ý về thời lượng pin và thiết kế tổng thể. Mẫu flagship đầu bảng Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 5,700 mAh, trong khi phiên bản Galaxy S27 Pro có thể dừng ở mức 5,200 mAh.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Về mặt ngoại quan, một số phụ kiện ốp lưng xuất hiện sớm trên các sàn thương mại điện tử quốc tế cho thấy hãng đang thử nghiệm những điều chỉnh mới. Phần viền màn hình phía trước có thể được làm mỏng hơn đáng kể nhằm tối ưu không gian hiển thị, đi cùng kích thước phần khuyết camera trước lớn hơn một chút. Đáng chú ý, Samsung cũng đang thử nghiệm dạng mô-đun camera sau đặt theo thanh ngang, dù thiết kế thương mại cuối cùng vẫn có thể được tinh chỉnh trước ngày công bố chính thức vào đầu năm sau.