Galaxy S27 Ultra rò rỉ màn hình không viền: viền chỉ 1.28mm, Samsung còn nhiều bài toán kỹ thuật Theo rò rỉ từ tài khoản Lanzuk trên Naver, Samsung cân nhắc màn hình không viền cho Galaxy S27 Ultra, nhưng vẫn phải xử lý chạm nhầm và độ bền khi va đập.

Samsung được cho là đang phát triển màn hình không viền cho Galaxy S27 Ultra, mẫu flagship dự kiến ra mắt vào năm sau. Hãng chưa chính thức xác nhận kế hoạch này. Thông tin hiện chỉ đến từ các nguồn rò rỉ trong chuỗi cung ứng, và theo đó quá trình phát triển tấm nền đang tiến triển khá thuận lợi.

Tin đồn xuất hiện khi xu hướng màn hình gần như tràn viền ngày càng được chú trọng. Samsung được cho là muốn đón đầu thiết kế mà đối thủ lớn nhất của hãng đang chuẩn bị.

Viền màn hình mỏng tới mức nào trên Galaxy S27 Ultra?

Theo thông tin từ tài khoản Lanzuk trên trang Naver, Samsung đang cân nhắc áp dụng màn hình không viền cho dòng Galaxy S27 Ultra. Tấm nền này được cho là có viền mỏng ngang ngửa thiết kế mà đối thủ lớn nhất của Samsung đang chuẩn bị.

Samsung đang tích cực phát triển công nghệ màn hình không viền cho điện thoại

Cụ thể, các tin đồn gần đây cho biết Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu phần viền mỏng chỉ 1.28mm. Thiết kế này hứa hẹn mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn. Tuy nhiên, Samsung chưa xác định sẽ dùng kính cong bốn cạnh hay tấm nền phẳng viền siêu mỏng.

Những thông tin đã rò rỉ cho đến nay

Hạng mục Thông tin theo nguồn rò rỉ Mẫu máy Galaxy S27 Ultra Công nghệ Màn hình không viền, tràn viền Độ mỏng viền Khoảng 1.28mm Kiểu tấm nền Chưa xác định: kính cong bốn cạnh hoặc tấm nền phẳng viền siêu mỏng Nguồn tin Tài khoản Lanzuk trên Naver (chưa được Samsung xác nhận) Thời điểm ra mắt Dự kiến vào năm sau

Viền mỏng đẹp mắt nhưng kéo theo nhiều rủi ro thực tế

Theo nguồn tin, việc phát triển tấm nền tràn viền hiện không gặp chướng ngại lớn. Dù vậy, các kỹ sư vẫn phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến các linh kiện kỹ thuật khác để thiết bị vận hành ổn định.

Màn hình không viền có thể xuất hiện trên flagship Galaxy S27 Ultra

Đáng chú ý, thiết kế viền siêu mỏng tuy tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Nhà sản xuất cần xử lý ba vấn đề chính:

Chạm nhầm cảm ứng: viền càng mỏng, nguy cơ ngón tay vô tình chạm vào mép màn hình càng lớn.

viền càng mỏng, nguy cơ ngón tay vô tình chạm vào mép màn hình càng lớn. Khả năng bảo vệ màn hình: phần khung bảo vệ quanh tấm nền bị thu hẹp.

phần khung bảo vệ quanh tấm nền bị thu hẹp. Độ bền tổng thể: thiết bị cần chịu được va đập trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Cuộc đua thiết kế và điều cần chờ đợi

Nếu các thử nghiệm thành công, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mốc đáng chú ý trong cuộc đua thiết kế di động giữa Samsung và đối thủ lớn nhất. Tuy nhiên, tất cả vẫn dừng ở mức tin đồn. Kiểu tấm nền, cách xử lý cảm ứng và độ bền thực tế đều chưa được hãng công bố.

Người dùng sẽ cần chờ thông tin chính thức từ Samsung để biết liệu viền 1.28mm có trở thành hiện thực hay không. Nguồn: Gizmochina.