Galaxy S27 Ultra rò rỉ nâng cấp camera: chụp đêm thiếu sáng và quay video được cải thiện Theo rò rỉ, Galaxy S27 Ultra tập trung cải thiện chụp đêm, giảm nhiễu hạt và nâng chất lượng quay video, nhưng Samsung chưa xác nhận thông số cảm biến.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ nâng cấp mạnh khả năng chụp đêm và quay video, theo thông tin rò rỉ mới nhất do GSMArena dẫn lại. Dù thế hệ tiền nhiệm mới ra mắt chưa lâu, những tin đồn đầu tiên về mẫu máy kế tiếp đã xuất hiện, tập trung vào hệ thống camera và khả năng xử lý hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Đây là thông tin từ nguồn rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận. Vì vậy, các định hướng dưới đây cần được xem là dự báo chứ chưa phải thông số chính thức.

Chụp đêm: hướng đến thu sáng tốt hơn, ít nhiễu hạt hơn

Theo các báo cáo, Galaxy S27 Ultra sẽ có những cải tiến đáng chú ý ở tính năng chụp đêm. Việc nâng cấp này giúp máy thu sáng tốt hơn, giảm nhiễu hạt và giữ lại nhiều chi tiết hơn khi chụp trong môi trường tối.

Galaxy S27 Ultra sẽ được cải tiến tính năng chụp đêm

Khả năng chụp ảnh thiếu sáng luôn là yếu tố được người dùng quan tâm trên các dòng máy cao cấp. Việc cải thiện thuật toán chụp đêm cho thấy Samsung đang tiếp tục tối ưu khâu xử lý hình ảnh, kết hợp cùng phần cứng camera mới.

Quay video: ổn định khung hình và dải nhạy sáng rộng hơn

Bên cạnh nhiếp ảnh, mẫu máy này cũng được cho là sẽ cải thiện đáng kể chất lượng quay video. Các rò rỉ chỉ ra thiết bị sẽ tập trung vào ba hướng: ổn định khung hình, tăng cường dải nhạy sáng và ghi hình sắc nét hơn trong nhiều điều kiện.

Những nâng cấp này hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng cao của người dùng. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chi tiết của cảm biến chưa được tiết lộ, nên chưa thể đánh giá mức cải thiện cụ thể.

Nâng cấp mới sẽ giúp Galaxy S27 Ultra có chất lượng ảnh thiếu sáng tốt hơn

Điểm xuất phát: camera của Galaxy S26 Ultra

Để hình dung mốc so sánh, Galaxy S26 Ultra hiện được trang bị camera 200MP, zoom 100x, chống rung quang học (OIS) và hỗ trợ quay 8K. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, RAM 12GB, màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch độ phân giải 2K+ và pin 5000mAh.

Nguồn tin không so sánh trực tiếp thông số hai thế hệ. Vì vậy, các cải tiến của Galaxy S27 Ultra hiện mới chỉ dừng ở định hướng về chụp đêm và quay video.

Điều đã biết và chưa biết về Galaxy S27 Ultra

Nội dung Tình trạng thông tin Chụp đêm Được cho là cải thiện thu sáng, giảm nhiễu hạt, giữ nhiều chi tiết hơn Quay video Được cho là tập trung vào ổn định khung hình, dải nhạy sáng, độ sắc nét Thông số cảm biến Chưa được tiết lộ Xác nhận từ Samsung Chưa có

Kỳ vọng và lưu ý

Có thể thấy, các rò rỉ cho thấy Samsung tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh cốt lõi thay vì thay đổi lớn ở những mảng khác. Người dùng có thể kỳ vọng một thiết bị hoàn thiện hơn về ghi hình thiếu sáng và quay video.

Tuy vậy, mọi chi tiết về Galaxy S27 Ultra hiện chỉ đến từ nguồn rò rỉ. Thông số camera thực tế vẫn cần chờ công bố chính thức từ Samsung.