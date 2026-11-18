Galaxy S27 Ultra rò rỉ thiết kế cụm camera ngang: Samsung có đang đánh mất bản sắc flagship? Galaxy S27 Ultra được cho là dùng dải camera ngang gần hết mặt lưng, cùng Galaxy S27 Pro mới với màn hình 6,5 inch, khiến cộng đồng công nghệ tranh luận.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ từ bỏ thiết kế camera đặc trưng của các thế hệ trước để chuyển sang một dải camera nằm ngang, kéo dài gần hết chiều rộng mặt lưng. Hầu hết nguồn rò rỉ có uy tín đều đồng tình với thông tin này. Tuy nhiên, bố cục mới đang gây tranh luận vì bị so sánh với iPhone 18 Pro và cả điện thoại giá rẻ.

Samsung đang từ bỏ phong cách thiết kế đặc trưng trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: Sonny Dickson

Ảnh dựng của Ice Universe cho thấy điều gì?

Hình ảnh dựng mới nhất do chuyên gia rò rỉ Ice Universe chia sẻ được cho là một trong những bản mô phỏng sát nhất với thiết kế chính thức. Ice Universe khẳng định với mức độ chắc chắn 100% rằng hình ảnh này phản ánh đúng thiết kế cuối cùng của Galaxy S27 Ultra.

Bức ảnh thể hiện đồng thời Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Galaxy S27 Pro là thành viên hoàn toàn mới, dự kiến được Samsung định vị ngay bên dưới phiên bản Ultra trong dòng sản phẩm cao cấp.

Thay vì bố trí các ống kính riêng biệt như những thế hệ Galaxy Ultra gần đây, Samsung được cho là dùng một dải camera trải gần hết chiều ngang mặt lưng. Hai cảm biến lớn xếp theo chiều dọc ở phía bên phải, còn các cảm biến nhỏ hơn nằm thành một hàng bên cạnh.

Ảnh dựng mô tả thiết kế của Galaxy S27 Ultra và phiên bản Pro. Ảnh: Ice Universe

Bố trí cảm biến: hai ống kính chính bên phải, tele và đèn flash bên trái

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, hai cụm cảm biến ở phía bên phải nhiều khả năng là camera chính và camera góc siêu rộng. Camera tele, micro và đèn flash được bố trí ở phía bên trái.

Một chi tiết vẫn chưa được xác nhận là các cảm biến bên trái có nằm trong một cụm bảo vệ riêng hay không. Dù vậy, bố cục tổng thể của Galaxy S27 Ultra dường như đã gần hoàn thiện.

Galaxy S27 Ultra và S27 Pro khác nhau ở đâu?

Hai mẫu máy được cho là chia sẻ ngôn ngữ thiết kế và hai camera quan trọng. Cả hai có thể dùng camera chính 200MP với cảm biến Samsung S5KHP6, kết hợp camera góc siêu rộng 50MP dùng cảm biến Samsung S5KJN3 hoặc Sony IMX855.

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở camera tele, kích thước màn hình, chip xử lý và bút S Pen. Các thông số dưới đây đều là thông tin rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận.

Tiêu chí Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro Màn hình 6,9 inch 6,5 inch Camera chính 200MP, cảm biến Samsung S5KHP6 200MP, cảm biến Samsung S5KHP6 Camera góc siêu rộng 50MP, Samsung S5KJN3 hoặc Sony IMX855 50MP, Samsung S5KJN3 hoặc Sony IMX855 Camera tele Zoom quang học 5x, Sony IMX855 hoặc Samsung S5KJN3 Zoom quang học 3x, Samsung S5K3LD Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Bút S Pen Có Không

Như vậy, Galaxy S27 Ultra tiếp tục hướng đến người dùng thích màn hình lớn, camera tele mạnh hơn và S Pen. Galaxy S27 Pro nhỏ gọn hơn và được cắt giảm ở một số hạng mục.

Cộng đồng phản ứng: giống iPhone 18 Pro, TECNO Spark 40 hay POCO?

Phản ứng ban đầu từ cộng đồng công nghệ không mấy tích cực. Ngay sau khi ảnh dựng xuất hiện, Galaxy S27 Ultra trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Samsung đang khiến mẫu flagship đắt tiền nhất trông giống iPhone 18 Pro, thậm chí có nét tương đồng với mẫu điện thoại giá rẻ TECNO Spark 40.

Trên mạng xã hội X, tài khoản OutofGalaxyy nhận xét Samsung đã từ bỏ một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất thị trường, để rồi sản phẩm mới có nguy cơ bị nhầm với TECNO Spark. Tài khoản Ahmed_Momen22 cho rằng cần xem xét cách Samsung chuyển từ thiết kế cao cấp sang diện mạo bị đánh giá giống điện thoại giá rẻ chỉ trong vòng ba năm.

Trong khi đó, người dùng deepaksonar911 cho rằng Samsung bắt đầu đánh mất bản sắc từ khi bỏ thiết kế vuông vức trên Galaxy S25 Ultra. Người này nói hãng có nguy cơ mất nốt những dấu ấn còn lại khi chuyển sang phong cách khiến nhiều người liên tưởng đến điện thoại POCO, đồng thời cáo buộc Samsung sao chép Apple. Đây là ý kiến cá nhân của người dùng, chưa phải kết luận chính thức.

Điều cần lưu ý trước khi kết luận

Toàn bộ thông tin về Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro hiện đến từ các nguồn rò rỉ, theo tổng hợp của PhoneArena, Mashable và Gizmochina. Samsung chưa công bố thiết kế hay thông số chính thức. Hình ảnh thực tế và đánh giá khi máy ra mắt sẽ cho thấy dải camera ngang có thực sự làm mất nhận diện của dòng Ultra hay không.