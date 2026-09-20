Galaxy S27 Ultra trang bị viên pin 5.700mAh đột phá: Chấm dứt kỷ nguyên 5.000mAh nhàm chán Samsung Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro vừa lộ diện chứng nhận pin dung lượng lớn vượt trội, đồng thời tiếp tục duy trì công nghệ sạc nhanh công suất 60W.

Samsung Galaxy S27 Ultra vừa chính thức lộ diện chứng nhận dung lượng pin thực tế lên đến 5.700mAh. Đây được xem là một trong những bước tiến công nghệ đáng chú ý nhất của tập đoàn Hàn Quốc, đánh dấu hồi kết cho con số 5.000mAh vốn đã được duy trì xuyên suốt nhiều thế hệ flagship cao cấp.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy S27 Ultra

Bước nhảy vọt sau nhiều thế hệ giữ nguyên thông số

Kể từ thời điểm chiếc Galaxy S20 Ultra ra mắt vào năm 2020 kéo dài cho đến phiên bản Galaxy S26 Ultra, Samsung vẫn luôn trung thành với thông số pin định chuẩn 5.000mAh. Quyết định duy trì dung lượng này trong thời gian dài từng tạo ra không ít rào cản trải nghiệm, đặc biệt khi yêu cầu xử lý đồ họa, màn hình tần số quét cao và các thuật toán trí tuệ nhân tạo ngày càng tiêu hao nhiều năng lượng.

Chứng nhận Samsung SDI của Galaxy S27 Ultra

Dữ liệu thẩm định vừa được công bố từ Samsung SDI đã xác nhận bước thay đổi quan trọng trên thế hệ thiết bị mới. Cụ thể, mẫu Galaxy S27 Ultra tích hợp viên pin mang mã hiệu linh kiện EB-BS958DBY với dung lượng định mức kỹ thuật 5.534mAh. Khi công bố thương mại ra thị trường tiêu dùng, mức dung lượng thông thường sẽ chạm mốc 5.700mAh, mang lại thời lượng sử dụng mở rộng đáng kể so với mức cơ sở trước đây.

Nâng cấp đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm mới

Chiến lược cải tiến nguồn điện của thương hiệu không chỉ giới hạn ở dòng Ultra cao cấp nhất. Mẫu Galaxy S27 Pro cũng được trang bị cấu hình năng lượng mạnh mẽ nhằm tối ưu thời gian làm việc di động liên tục. Theo hồ sơ kỹ thuật, máy sở hữu viên pin mang mã hiệu EB-BS957CBY với dung lượng định mức 5.087mAh, tương đương dung lượng công bố thương mại khoảng 5.200mAh.

Flagship mới của Samsung sẽ có cấu hình khủng

Việc gia tăng đồng loạt dung lượng pin trên hai dòng máy cao cấp giúp cải thiện hiệu suất hoạt động thực tế. Người dùng có thể vận hành các tác vụ nặng như quay video chuẩn 8K, biên tập tệp tin đa phương tiện hoặc chơi game cấu hình cao suốt cả ngày mà không gặp phải tình trạng sụt giảm nguồn điện bất ngờ.

Khả năng sạc nhanh và lộ trình thương mại hóa

Bên cạnh yếu tố dung lượng, khả năng tiếp nhận điện năng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Dữ liệu từ cơ quan thẩm định 3C tại Trung Quốc cho thấy hai phiên bản Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra duy trì công nghệ sạc nhanh công suất tối đa 60W, tương đồng với thế hệ Galaxy S26 Ultra tiền nhiệm. Đối với hai thiết bị còn lại trong dải sản phẩm, Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus lần lượt hỗ trợ mức công suất sạc là 45W và 27W.

Tên thiết bị Mã hiệu pin Dung lượng định mức Dung lượng công bố Công suất sạc Galaxy S27 Ultra EB-BS958DBY 5.534mAh 5.700mAh 60W Galaxy S27 Pro EB-BS957CBY 5.087mAh 5.200mAh 60W Galaxy S27 Plus Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 27W Galaxy S27 Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật 45W

Việc cả bốn thiết bị thuộc dòng sản phẩm mới nhanh chóng hoàn thiện các quy chuẩn thẩm định chất lượng cho thấy tiến độ chuẩn bị của nhà sản xuất đang được đẩy nhanh. Thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo của Samsung dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tháng 1 năm 2027, mở màn cho thị trường di động toàn cầu trong giai đoạn đầu năm.