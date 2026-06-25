Galaxy S27 Ultra và bài toán 2nm: Giữa sức mạnh tối thượng và mức giá kỷ lục Samsung đang đối mặt với thách thức lớn khi chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trên tiến trình 2nm có giá dự kiến hơn 300 USD, buộc hãng phải cân nhắc tăng giá bán S27 Ultra.

Thị trường công nghệ toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý vào lộ trình phát triển của Samsung cho thế hệ flagship tiếp theo. Đối với Galaxy S27 Ultra, việc duy trì ngôi vương cấu hình trong thế giới Android không còn là điều hiển nhiên khi rào cản về chi phí linh kiện đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp nhận đẩy giá bán sản phẩm lên ngưỡng cao kỷ lục, hoặc phải hy sinh một phần hiệu năng để giữ chân khách hàng bằng mức giá dễ tiếp cận. Trọng tâm của vấn đề nằm ở tiến trình sản xuất 2nm và chiến lược kinh doanh mới từ đối tác chip xử lý chiến lược.

Chiến lược phân mảnh của Qualcomm và con chip đắt đỏ nhất lịch sử

Nguồn gốc của bài toán hóc búa này bắt nguồn từ Qualcomm. Nhằm giải quyết áp lực về chi phí linh kiện bán dẫn và bộ nhớ đang leo thang, Qualcomm hiện đang thử nghiệm hai biến thể khác nhau cho dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (dự kiến ra mắt cuối năm 2026).

Cả hai phiên bản đều được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi nằm ở khả năng tương thích với công nghệ bộ nhớ thế hệ mới:

Phiên bản Tiêu chuẩn: Tương thích với bộ nhớ RAM LPDDR5X hiện tại nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất cho các thương hiệu.

Tương thích với bộ nhớ RAM LPDDR5X hiện tại nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất cho các thương hiệu. Phiên bản Pro: Hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 mới nhất và chuẩn lưu trữ UFS 5.0. Sự kết hợp này mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội, tối ưu hóa các tác vụ AI chuyên sâu và chơi game đồ họa nặng.

Đáng chú ý, các báo cáo phân tích khẳng định biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thể sở hữu mức giá vượt ngưỡng 300 USD cho mỗi bộ xử lý. Đây là mức giá chưa từng có tiền lệ cho một linh kiện SoC (System on Chip) trên điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa.

Bảng so sánh dự kiến thông số Snapdragon 8 Elite Gen 6

Đặc tính Phiên bản Tiêu chuẩn Phiên bản Pro Tiến trình sản xuất 2nm (TSMC) 2nm (TSMC) Công nghệ RAM LPDDR5X LPDDR6 Chuẩn lưu trữ UFS 4.0 UFS 5.0 Giá dự kiến (SoC) Dưới 250 USD Trên 300 USD

Áp lực bảo vệ hình ảnh dòng Ultra của Samsung

Đối với Samsung, quyết định chọn phiên bản nào cho Galaxy S27 Ultra là một thử thách thực sự về mặt thương hiệu. Trong lịch sử, dòng Ultra luôn là biểu tượng cho những gì tối tân nhất của hãng. Việc sử dụng phiên bản chip tiêu chuẩn có thể giúp giảm thiểu mức tăng giá, nhưng đồng thời sẽ giới hạn khả năng xử lý AI và tốc độ bộ nhớ.

Các chuyên gia nhận định kịch bản cắt giảm cấu hình rất khó xảy ra. Dòng Ultra vốn được định vị là sản phẩm đỉnh cao nhất, nên việc chấp nhận một cấu hình "bị giới hạn" có thể tự tay làm tổn hại đến hình ảnh thiết bị cao cấp toàn diện mà hãng đã dày công gây dựng. Hơn nữa, vị thế hiện tại không cho phép Samsung lùi bước trước các đối thủ như Apple.

Người tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra đã chứng minh khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Apple về hiệu năng đơn nhân, thậm chí vượt qua iPhone 17 Pro Max trong nhiều bài kiểm tra đa nhân. Những thành tựu này càng thúc đẩy Samsung phải dồn toàn lực cho cấu hình mạnh nhất trên Galaxy S27 Ultra, dù điều đó đồng nghĩa với việc người dùng phải đối mặt với một đợt tăng giá bán đáng kể.

Xu hướng chung của ngành di động cao cấp

Thực tế, không riêng gì Samsung mà toàn bộ ngành công nghiệp smartphone đang bước vào một chương mới đầy đắt đỏ. Sự cộng hưởng từ chi phí nghiên cứu phát triển chip 2nm, giá thành bộ nhớ LPDDR6 và các công nghệ AI tích hợp sâu đang đẩy giá thành linh kiện lên cao hơn bao giờ hết.

Xu hướng tăng giá này được dự báo là không thể đảo ngược. Ngay cả Apple cũng được cho là sẽ điều chỉnh tăng giá các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo để bù đắp chi phí sản xuất. Cuộc đua công nghệ giờ đây không chỉ là cuộc chiến về mặt chất xám, mà còn là bài kiểm tra về mức độ sẵn sàng chi trả của người tiêu dùng để sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hành tinh.