Galaxy S27 Ultra và S27 Pro lộ thiết kế camera đồng nhất, cụm ống kính xếp chéo gọn hơn bản vẽ cũ Theo Ice Universe, Galaxy S27 Ultra và S27 Pro có thể dùng chung cụm camera thu gọn, cảm biến chính 200MP nhưng cấu hình ống kính của Ultra chưa chốt.

Bản phác thảo mới do chuyên gia tin đồn Ice Universe chia sẻ cho thấy Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro có thể dùng chung một thiết kế cụm camera sau, gọn hơn so với các bản vẽ CAD rò rỉ trước đó. Đây là thông tin chưa được Samsung xác nhận và chi tiết phần cứng bên trong vẫn có thể thay đổi.

Cụm camera được gom lại: điều gì khác so với tin đồn trước?

Theo bản vẽ, cụm camera là một khối lồi nằm ở góc trên bên trái mặt lưng. Hai ống kính lớn được xếp theo đường chéo, kèm một ống kính thứ ba nhỏ hơn ở bên phải.

Bản vẽ thiết kế camera Galaxy S27 Ultra mới nhất

Phía trên ống kính nhỏ là mô-đun đèn flash hoặc cảm biến, cùng một lỗ micro xen giữa, tạo thành cụm hình thoi nhỏ gọn. Cách bố trí này tiết kiệm diện tích hơn khối hình chữ nhật lớn từng xuất hiện trong các bản vẽ CAD rò rỉ trước đó.

Những báo cáo cũ và mô hình giả từng cho rằng máy có hai camera xếp dọc bên trái và một phần hình viên thuốc bên phải. Cách bố trí ấy tạo ra khá nhiều khoảng trống thừa trong cụm đảo camera.

Gom ống kính thành một cụm: lợi ích về không gian bên trong

Thiết kế mới cũng đánh dấu thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Thay vì trải các ống kính thành một đường dọc xuống mặt lưng như hiện tại, việc gom tất cả vào một cụm chặt chẽ hơn sẽ giúp tối ưu không gian linh kiện bên trong thiết bị. Phần diện tích tiết kiệm được có thể nhường chỗ cho các thành phần khác.

S27 Ultra và S27 Pro: chung diện mạo, khác ở chi tiết

Theo nguồn rò rỉ, kiểu dáng mặt lưng gọn gàng này không chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Việc hai mẫu máy dùng chung một khung camera sẽ tạo sự đồng nhất về nhận diện thương hiệu.

Ảnh render bị rò rỉ trước đó của Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Pro là phiên bản hoàn toàn mới được hãng bổ sung, định vị nằm giữa biến thể Plus và Ultra. Thiết bị này dự kiến có kích thước nhỏ gọn và không có khe cắm bút S Pen đặc trưng.

Dù chia sẻ ngôn ngữ thiết kế bên ngoài, phần cứng nhiếp ảnh bên trong của hai máy vẫn được cho là có những khác biệt nhất định.

Cảm biến 200MP và dấu hỏi về ống kính tele 3x

Các báo cáo chuỗi cung ứng trước đó chỉ ra rằng cả hai thiết bị đều có thể dùng cảm biến 200MP làm camera chính. Đây là nền tảng giúp đảm bảo khả năng thu sáng và độ chi tiết hình ảnh, trước khi tính đến sự hỗ trợ của ống kính tele 3x hay các cảm biến phụ khác.

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Tuy nhiên, phiên bản Ultra có khả năng bị cắt giảm số lượng ống kính, chuyển sang thiết lập ba camera sau. Nguồn tin cho biết Samsung có thể loại bỏ ống kính tele 3x chuyên dụng. Dù sự phân chia phần cứng này đã được nhắc đến, cấu trúc thu phóng chính xác của máy vẫn chưa được chốt và có thể thay đổi.

Tổng hợp thông tin rò rỉ về hai mẫu máy

Hạng mục Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro Thiết kế cụm camera Cụm lồi ở góc trên bên trái, hai ống kính lớn xếp chéo, một ống kính nhỏ bên phải Dùng chung thiết kế với S27 Ultra Camera chính Có thể là cảm biến 200MP Có thể là cảm biến 200MP Ống kính tele 3x Có thể bị loại bỏ, chuyển sang ba camera sau Chưa có thông tin cụ thể Bút S Pen Chưa có thông tin trong nguồn Dự kiến không có khe cắm Định vị Cao cấp nhất dòng Nằm giữa biến thể Plus và Ultra

Những điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên đến từ nguồn rò rỉ và báo cáo chuỗi cung ứng, được Gizmochina tổng hợp. Samsung chưa công bố chính thức bất kỳ chi tiết nào về dòng Galaxy S27. Theo các nguồn tin, dòng máy này sẽ ra mắt vào đầu năm sau, nên người dùng cần chờ thông tin chính thức để có đánh giá chính xác về thiết kế và khả năng nhiếp ảnh.