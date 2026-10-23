Galaxy S27 Ultra và S27 Pro rò rỉ dung lượng pin lớn nhờ công nghệ silicon-carbon mới Hồ sơ chứng nhận Safety Korea hé lộ Galaxy S27 Ultra và S27 Pro sẽ gia tăng dung lượng pin đáng kể và cải tiến cụm camera tiềm vọng 50MP vào đầu năm 2027.

Dữ liệu chứng nhận từ cơ quan Safety Korea tại Hàn Quốc vừa ghi nhận hai linh kiện pin mới dành cho thế hệ flagship tiếp theo của Samsung. Các phát hiện kỹ thuật bước đầu cho thấy bộ đôi Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro nhiều khả năng sẽ nâng cấp dung lượng pin vượt bậc nhờ việc ứng dụng vật liệu silicon-carbon thế hệ mới.

Công nghệ pin silicon-carbon và bước tiến về mật độ năng lượng

Hồ sơ chứng nhận ghi nhận hai mẫu pin có mã hiệu EB-BS958DBY và EB-BS957CBY, được sản xuất bởi Zhuhai CosMX Power. Dù tài liệu kiểm định chưa công bố chi tiết thông số cell pin, các rò rỉ chuỗi cung ứng trước đó chỉ ra rằng Galaxy S27 Ultra có thể đạt mức 5,700mAh, còn Galaxy S27 Pro sở hữu nguồn pin 5,200mAh.

Rò rỉ pin Galaxy S27 Pro và S27 Ultra

Việc nâng mức dung lượng lên trên 5,000mAh trong một thân máy mỏng đòi hỏi giải pháp lưu trữ năng lượng có mật độ cao hơn. Công nghệ silicon-carbon cho phép cực anode chứa nhiều ion lithium hơn trên cùng một đơn vị thể tích so với than chì truyền thống. Đi cùng với bước nhảy về dung lượng, Samsung được cho là sẽ nâng mức sạc nhanh có dây lên công suất 60W.

Tối ưu viền màn hình và phân tầng phần cứng bộ nhớ RAM

Bên cạnh hệ thống pin, hình ảnh linh kiện miếng dán bảo vệ mặt trước đã hé lộ một số tinh chỉnh về mặt cơ khí. Viền màn hình của Galaxy S27 Ultra được gọt mỏng hơn đáng kể, trong khi lỗ khuyết dành cho camera trước có kích thước nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ trước. Ngôn ngữ tạo hình khung viền và các góc máy nhìn chung vẫn duy trì phong cách quen thuộc.

Miếng dán màn hình Galaxy S27 Series

Trước áp lực chi phí linh kiện gia tăng trên toàn cầu, chiến lược phân bổ bộ nhớ của hãng cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản nhằm tối ưu giá thành sản xuất:

Phiên bản Dung lượng RAM dự kiến Bộ nhớ trong tối đa Dung lượng pin Galaxy S27 8GB 256GB / 512GB Đang cập nhật Galaxy S27 Plus 8GB 256GB / 512GB Đang cập nhật Galaxy S27 Pro 12GB 512GB 5,200mAh Galaxy S27 Ultra 12GB / 16GB 1TB 5,700mAh

Tái cấu trúc cụm camera sau và lộ trình ra mắt thương mại

Mặt sau của dòng máy cao cấp nhất ghi nhận sự thay đổi lớn ở cụm module nhiếp ảnh. Samsung dự kiến thay đổi thiết kế đảo camera với diện tích tổng thể lớn hơn. Về mặt quang học, cảm biến telephoto 3x truyền thống có thể bị lược bỏ để chuyển hoàn toàn sang ống kính tiềm vọng 50MP, kết hợp cùng cảm biến chính thế hệ mới mang tên ISOCELL HP6.

Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế camera sau mới

Thế hệ điện thoại Galaxy S27 series dự kiến ra mắt người dùng vào đầu năm 2027, cài sẵn giao diện người dùng One UI 9.5. Do các thông tin xuất hiện từ chứng nhận hiện tại chỉ phản ánh mẫu linh kiện thử nghiệm giai đoạn đầu, các thông số kỹ thuật thực tế có thể tiếp tục được tinh chỉnh trước khi sản phẩm bước vào dây chuyền sản xuất thương mại hàng loạt.