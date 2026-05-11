Galaxy S27 Ultra và S27 Pro: Tin đồn tích hợp nam châm Qi2, pin silicon-carbon tới 5.700 mAh Rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Ultra và S27 Pro có thể tích hợp nam châm Qi2 ngay trong thân máy, sạc dây 60W, pin 5.200 mAh và 5.700 mAh, ra mắt tháng 2/2027.

Galaxy S27 Ultra và S27 Pro nhiều khả năng sẽ tích hợp chuẩn sạc không dây Qi2 trực tiếp vào thân máy, đi kèm pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn. Thông tin này đến từ các rò rỉ mới nhất từ cơ quan chứng nhận và chuỗi cung ứng. Samsung chưa chính thức xác nhận việc tích hợp nam châm Qi2.

Galaxy S27 Ultra sẽ hỗ trợ công nghệ sạc không dây Qi2

Vì sao nam châm Qi2 chưa nằm trong thân máy Galaxy S25 và S26?

Trên Galaxy S25 và S26, Samsung đã hỗ trợ sạc không dây Qi2. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải dùng ốp lưng tích hợp nam châm riêng để gắn phụ kiện và sạc đúng vị trí.

Nguyên nhân chính khiến các kỹ sư chưa đưa nam châm vào trong thân máy là nguy cơ gây nhiễu cho bút cảm ứng S Pen. Đây là bài toán đặc thù của dòng Ultra, nơi S Pen là tính năng nhận diện quan trọng.

Thiết kế camera mới và bài toán không gian bên trong

Để khắc phục hạn chế này, Samsung được cho là đã điều chỉnh cấu trúc phần cứng và thiết kế cụm camera trên Galaxy S27 Ultra và S27 Pro. Model Ultra dự kiến rút gọn còn 3 máy ảnh, đặt trong một mô-đun nhô cao hơn.

Đồng thời, độ dày thân máy Galaxy S27 Ultra có thể tăng nhẹ từ 7,90 mm lên 7,97 mm. Theo nguồn tin, mục đích là tối ưu không gian sắp xếp linh kiện.

Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế camera sau mới

Sạc dây 25W đến 60W và bước nhảy dung lượng pin

Dữ liệu từ cơ quan kiểm định SGS Fimko tại Phần Lan xác nhận Galaxy S27+ sẽ giữ công suất sạc dây 45W như thế hệ trước. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn Galaxy S27 tiếp tục dừng ở mức 25W. Hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và S27 Ultra được kỳ vọng hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Công nghệ sạc không dây Qi2 sẽ không ảnh hưởng đến bút S Pen của Galaxy S27 Ultra

Về pin, Samsung được cho là áp dụng công nghệ cực dương silicon-carbon trên hai mẫu cao cấp. Galaxy S27 Pro có thể có viên pin 5.200 mAh, còn Galaxy S27 Ultra đạt 5.700 mAh. Các nâng cấp này hứa hẹn thời lượng sử dụng dài hơn.

Bảng thông số dự kiến của dòng Galaxy S27

Phiên bản Công suất sạc dây Dung lượng pin dự kiến Tính năng nổi bật Galaxy S27 25W Chưa xác định Màn hình OLED M14+ Galaxy S27+ 45W Giữ nguyên Màn hình OLED M14+ Galaxy S27 Pro 60W 5.200 mAh Tích hợp nam châm Qi2, Privacy Display Galaxy S27 Ultra 60W 5.700 mAh Tích hợp nam châm Qi2, camera 3 ống kính

Màn hình chống nhìn lén và thời điểm ra mắt

Về hiển thị, Samsung Display đã bắt đầu sản xuất tấm nền OLED thế hệ mới. Galaxy S27 Pro và Ultra sẽ có công nghệ chống nhìn lén Privacy Display tích hợp, còn hai phiên bản tiêu chuẩn dùng bộ vật liệu OLED M14+.

Nhìn chung, dù Samsung chưa xác nhận việc tích hợp nam châm Qi2 trực tiếp, các rò rỉ hiện tại cho thấy dòng flagship mới đang có nhiều cải tiến về kiến trúc. Dự kiến, Galaxy S27 Series sẽ ra mắt vào tháng 2 năm 2027.