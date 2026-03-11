Galaxy S27+ xuất hiện trong dữ liệu chứng nhận: sạc 45W được xác nhận ở các thị trường lớn Samsung Galaxy S27+ tiếp tục hỗ trợ sạc 45W theo các chứng nhận mới, giữ nguyên mức công suất của Galaxy S26+ trong khi bản tiêu chuẩn vẫn dừng ở mức 25W.

Samsung Galaxy S27+ sẽ tiếp tục hỗ trợ công suất sạc 45W, theo dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chứng nhận xuất hiện gần đây. Thông tin này củng cố các tiết lộ trước đó và cho thấy phân khúc Plus của Samsung chưa có thay đổi về tốc độ sạc ở thế hệ mới.

Dù thời điểm ra mắt chính thức còn cách vài tháng, các tài liệu chứng nhận đã phần nào phác họa trang bị sạc của thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo từ Samsung.

Chứng nhận nói gì về tốc độ sạc của Galaxy S27+?

Trước đó, Galaxy S27+ từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu 3C tại Trung Quốc với thông tin hỗ trợ sạc 45W vào tháng 9. Mới đây, một số chứng nhận an toàn khác tiếp tục củng cố dữ liệu này khi liệt kê thiết bị với mức định mức 15V/3A, tương đương công suất sạc 45W.

Năm mã hiệu, một mức sạc chung

Các tài liệu lần này bao phủ hầu hết biến thể thương mại của thiết bị trên thị trường quốc tế. Cụ thể, danh sách gồm phiên bản toàn cầu, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và mẫu phân phối qua nhà mạng Docomo tại Nhật Bản.

Mã hiệu Thị trường SM-S956B Toàn cầu SM-S956N Hàn Quốc SM-S956U Mỹ SM-S9560 Trung Quốc SC-52H Nhà mạng Docomo, Nhật Bản

Điều này cho thấy tốc độ sạc của Galaxy S27+ sẽ đồng nhất ở mọi thị trường mà thiết bị đặt chân tới.

45W qua sáu thế hệ: Samsung chọn sự ổn định cho dòng Plus

Mức 45W trên Galaxy S27+ tương đương những gì Galaxy S26+ từng sở hữu. Như vậy, dòng Plus của Samsung sẽ duy trì tốc độ sạc này trong sáu thế hệ liên tiếp, tính từ thời điểm Galaxy S22+ ra mắt.

Bên cạnh đó, mẫu Galaxy S27 tiêu chuẩn cũng không ghi nhận nâng cấp về tốc độ sạc. Các dữ liệu chứng nhận từ tuần trước cho thấy thiết bị này tiếp tục gắn bó với mức 25W, tương tự Galaxy S26.

Mẫu máy Công suất sạc có dây Galaxy S27+ 45W Galaxy S26+ 45W Galaxy S27 25W Galaxy S26 25W

Khi nào dòng Galaxy S27 ra mắt?

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Theo các thông tin rò rỉ và chu kỳ truyền thống, dòng Galaxy S27 dự kiến quay lại khung thời gian ra mắt quen thuộc vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2. Người dùng vì thế không phải chờ quá lâu để có xác nhận chính thức từ nhà sản xuất.

Nhìn chung, các chứng nhận mới cho thấy Samsung giữ nguyên chiến lược sạc ở cả bản Plus lẫn bản tiêu chuẩn. Thông số chính thức vẫn cần chờ công bố từ hãng.

Nguồn: Gizmochina