Galaxy SmartTag 3 đổi sang thiết kế squircle hoàn toàn mới và hỗ trợ hệ sinh thái Samsung Samsung đang phát triển thiết bị định vị Galaxy SmartTag 3 với kiểu dáng squircle mới, tích hợp nút bấm thông minh và khả năng định vị chính xác cao.

Samsung chuẩn bị trình làng thế hệ thiết bị định vị thông minh tiếp theo mang tên Galaxy SmartTag 3 với sự lột xác về ngoại hình cùng những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý. Mẫu phụ kiện này sở hữu kiểu dáng squircle (hình vuông bo tròn góc), hỗ trợ kết nối UWB, Bluetooth thế hệ mới và khả năng điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh.

Samsung đang phát triển Galaxy SmartTag 3

Thiết kế squircle mới và những thay đổi về trải nghiệm sử dụng

Điểm khác biệt rõ nét nhất trên Galaxy SmartTag 3 nằm ở ngôn ngữ thiết kế squircle, kết hợp giữa hình vuông và các góc bo tròn mềm mại. Phong cách này mang đến vẻ ngoài hiện đại, tạo sự đồng bộ hoàn hảo với giao diện One UI cũng như các thiết bị đeo mới của hãng như Galaxy Watch 9.

Thay đổi này đánh dấu bước chuyển mình lớn của dòng sản phẩm định vị Samsung. Trước đó, phiên bản Galaxy SmartTag thế hệ đầu tiên sử dụng kiểu dáng hình vuông bo góc truyền thống, trong khi thế hệ thứ hai chuyển sang dạng viên thuốc thuôn dài. Tuy nhiên, rò rỉ cho thấy mẫu Galaxy SmartTag 3 không tích hợp sẵn lỗ xỏ dây đeo trên thân máy. Do đó, người dùng có thể cần trang bị thêm ốp bảo vệ hoặc móc treo chuyên dụng để cố định thiết bị vào chìa khóa, balo hay đồ dùng cá nhân.

Phụ kiện theo dõi đồ vật mới của Samsung sẽ có thiết kế mới

Tính năng thông minh và khả năng định vị chính xác

Bên cạnh cải tiến ngoại hình, Samsung vẫn duy trì phím bấm vật lý ở vị trí trung tâm thiết bị. Người dùng có thể nhấn một lần để tìm kiếm điện thoại thông minh đang kết nối hoặc nhấn đúp để kích hoạt các kịch bản tự động hóa thông qua tính năng Modes & Routines trên điện thoại Samsung.

Về mặt kỹ thuật, Galaxy SmartTag 3 tích hợp các phương thức kết nối tiên tiến bao gồm Bluetooth và định vị băng thông siêu rộng UWB. Nhiều khả năng thiết bị sẽ được nâng cấp lên chuẩn Bluetooth 6.0 nhằm gia tăng phạm vi tìm kiếm và độ chính xác khi định vị. Ngoài ra, sản phẩm dự kiến đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67 hoặc IP68, hỗ trợ hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau và đồng bộ sâu với ứng dụng Samsung Find.

Galaxy SmartTag 3 có thể ra mắt cùng dòng Galaxy Tab S12

Thời điểm ra mắt dự kiến

Nhìn chung, Galaxy SmartTag 3 hứa hẹn là mảnh ghép hoàn chỉnh cho hệ sinh thái thiết bị thông minh của Samsung. Mẫu phụ kiện định vị thế hệ mới này dự kiến sẽ được chính thức giới thiệu vào cuối năm nay, xuất hiện cùng lúc với các sản phẩm công nghệ khác như Galaxy S26 FE và dòng máy tính bảng Galaxy Tab S12.