Galaxy Studio: Samsung được cho là sắp ra tai nghe chụp tai Harman Kardon vào tháng 1/2027 Rò rỉ cho thấy Galaxy Studio mang mã SM-U700, tích hợp chống ồn chủ động và âm thanh 360 độ, cùng Galaxy Buds On, Galaxy T1 và kính thông minh sắp lộ diện.

Samsung được cho là đang chuẩn bị ra mắt Galaxy Studio, mẫu tai nghe chụp tai cao cấp đầu tiên của hãng, tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 1/2027, cùng thời điểm với dòng Galaxy S27. Theo tin rò rỉ từ nhà phân tích Kro, sản phẩm mang tên mã H1, mã model SM-U700 và đã xuất hiện trên trang chứng nhận FCC.

Không chỉ có Galaxy Studio, hồ sơ chứng nhận và lộ trình phát hành còn cho thấy Samsung đang mở rộng cả dòng tai nghe không dây lẫn kính thông minh. Theo Gizmochina, đây là những bước đi nhằm hoàn thiện danh mục phụ kiện âm thanh và thiết bị đeo của hãng.

Galaxy Studio: tai nghe chụp tai đầu tiên của Samsung có gì đáng chú ý?

Theo dữ liệu rò rỉ, Galaxy Studio sẽ ứng dụng công nghệ âm thanh của Harman Kardon để nâng cao chất lượng phát nhạc. Đây là điểm khác biệt chính của mẫu tai nghe này so với các dòng Galaxy Buds hiện có.

Galaxy Studio có thể ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Về tính năng, tai nghe dự kiến được trang bị:

Chống ồn chủ động (ANC);

Chế độ âm thanh xung quanh (Ambient Sound);

Điều khiển cảm ứng;

Âm thanh 360 độ, hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu.

Ngoài ra, thiết bị có thể có chế độ Conversation Mode. Khi người dùng bắt đầu hội thoại, chế độ này tự động nhận diện giọng nói để cho âm thanh bên ngoài truyền vào.

Galaxy Studio sẽ có thiết kế chụp tai

Galaxy Buds On và Galaxy T1: hai hướng đi khác cho tai nghe không dây

Bên cạnh tai nghe chụp tai, Samsung chuẩn bị đưa mẫu tai nghe dạng kẹp vành tai Galaxy Buds On đến thị trường châu Âu vào tháng 1/2027. Sản phẩm có thiết kế đeo ngoài vành tai, loa TwinBoost 11.3mm và công nghệ giảm rò rỉ âm thanh. Máy kết nối Bluetooth 6.2, thời lượng pin tổng cộng tới 38 giờ khi dùng kèm hộp sạc.

Trong khi đó, hồ sơ của cơ quan FCC tại Mỹ cho thấy Samsung đang chuẩn bị mẫu tai nghe thể thao Galaxy T1, mã model SM-R545. Thiết bị có kiểu dáng móc vành tai để cố định chắc chắn khi vận động. Mỗi bên tai nghe có pin 63mAh, hộp sạc 595mAh, khoảng cách kết nối Bluetooth vượt trên 14.5 mét.

Kính thông minh Intelligent Eyewear: mốc đặt hàng đã được xác nhận

Ở mảng thiết bị đeo, đại diện Warby Parker xác nhận sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho kính thông minh Samsung Intelligent Eyewear tại Mỹ từ ngày 12/11/2026. Sản phẩm dự kiến được giao đến khách hàng vào giữa tháng 12/2026.

Mẫu kính này đánh dấu bước tiến chính thức của Samsung vào phân khúc kính thông minh dạng gọng kính truyền thống.

Tổng hợp các sản phẩm trong lộ trình rò rỉ

Sản phẩm Loại Thông tin đáng chú ý Mốc dự kiến Galaxy Studio (SM-U700) Tai nghe chụp tai Công nghệ âm thanh Harman Kardon, ANC, âm thanh 360 độ Galaxy Unpacked, tháng 1/2027 Galaxy Buds On Tai nghe kẹp vành tai Loa TwinBoost 11.3mm, Bluetooth 6.2, pin tổng 38 giờ Châu Âu, tháng 1/2027 Galaxy T1 (SM-R545) Tai nghe thể thao Móc vành tai, pin 63mAh mỗi bên, hộp sạc 595mAh Đã có hồ sơ FCC Intelligent Eyewear Kính thông minh Đặt trước qua Warby Parker tại Mỹ Đặt trước từ 12/11/2026, giao giữa tháng 12/2026

Ý nghĩa với cuộc đua phụ kiện cao cấp

Việc dữ liệu chứng nhận và lộ trình phát hành lần lượt lộ diện cho thấy Samsung đang mở rộng danh mục phụ kiện âm thanh và thiết bị đeo cá nhân. Những bước đi này giúp hãng tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc phụ kiện cao cấp thời gian tới.

Do phần lớn thông tin về Galaxy Studio, Galaxy Buds On và Galaxy T1 đến từ rò rỉ và hồ sơ chứng nhận, các thông số và thời điểm ra mắt có thể thay đổi khi Samsung công bố chính thức.