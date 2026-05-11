Galaxy T1 đạt chứng nhận FCC tại Mỹ: Tai nghe móc tai của Samsung dự kiến ra mắt đầu năm 2027 Galaxy T1 mã SM-R545 vượt thử nghiệm FCC với kết nối Bluetooth hơn 14,5 m, cùng loạt tính năng y tế cho Galaxy Buds, Galaxy Watch và Galaxy Ring của Samsung.

Galaxy T1, mẫu tai nghe thể thao mới của Samsung, đã hoàn tất chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Thiết bị này dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Song song đó, Samsung cũng nhận thêm sự chấp thuận cho các tính năng hỗ trợ thính giác và theo dõi sức khỏe trên Galaxy Buds, Galaxy Watch và Galaxy Ring.

Hồ sơ FCC tiết lộ gì về Galaxy T1?

Theo dữ liệu từ FCC, tai nghe Galaxy T1 mang mã hiệu SM-R545, còn hộp sạc đi kèm có mã EP-QR545. Trong các bài thử nghiệm, tai nghe đạt khoảng cách kết nối Bluetooth hơn 14,5 mét. Thiết bị hỗ trợ sạc 5V qua hộp sạc và dùng viên pin 3,85V.

Galaxy T1 đạt chứng nhận FCC

Về thiết kế, các thông tin rò rỉ trước đó cho biết Galaxy T1 có kiểu móc đeo tai (ear-hook). Kiểu dáng này giúp tai nghe bám chắc khi chạy bộ hoặc vận động mạnh, phù hợp với định hướng dành cho người tập luyện.

Thông số đã xuất hiện

Hạng mục Thông tin Nguồn Mã hiệu tai nghe SM-R545 FCC Mã hiệu hộp sạc EP-QR545 FCC Khoảng cách kết nối Bluetooth Hơn 14,5 mét FCC Sạc qua hộp sạc 5V FCC Điện áp pin 3,85V FCC Dung lượng pin mỗi bên tai nghe 63mAh Rò rỉ Dung lượng pin hộp sạc 595mAh Rò rỉ

Thiết bị cũng đã xuất hiện tại cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Mỹ. Việc lần lượt qua nhiều thị trường cho thấy sản phẩm đang tiến gần giai đoạn thương mại hóa. Tuy nhiên, các số liệu về dung lượng pin vẫn thuộc nhóm thông tin rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Tính năng y tế: Galaxy Buds trở thành công cụ hỗ trợ thính giác

Ngoài Galaxy T1, Samsung vừa nhận cấp phép thiết bị y tế từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). Giấy phép áp dụng cho hai tính năng Kiểm tra thính lực và Trợ thính trên Galaxy Buds 4 Pro và Galaxy Buds 3 Pro.

Về nguyên lý, tính năng này dùng phương pháp đo thính lực dẫn truyền âm qua không khí ở nhiều tần số khác nhau. Kết quả đo được phân loại mức độ thính lực thành 7 cấp độ. Từ đó, thiết bị tùy chỉnh khuếch đại âm thanh dựa trên công thức NAL-NL2. Người dùng dự kiến nhận bản cập nhật phần mềm này vào đầu năm 2027.

Tai nghe mới của Samsung sẽ có nhiều tính năng thú vị

Galaxy Watch và Galaxy Ring: từ theo dõi vận động đến đánh giá rủi ro bệnh

Bên cạnh đó, Samsung cập nhật tính năng phát hiện rủi ro ngưng thở khi ngủ cho Galaxy Watch và Galaxy Ring. Tính năng này phân tích các chỉ số sinh hiệu trong 2 đêm người dùng đeo thiết bị.

Ngoài ra, dòng Galaxy Watch đang được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Seoul St. Mary's. Mục tiêu là thu thập dữ liệu sinh học, kết hợp AI để dự đoán rủi ro bệnh thận mãn tính.

Chiến lược phía sau các chứng nhận

Việc thúc đẩy các chứng nhận pháp lý cho thấy Samsung đang chuyển dịch từ thiết bị theo dõi vận động thông thường sang các giải pháp chẩn đoán y tế chuyên sâu. Có thể thấy, chứng nhận từ cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng để các tính năng sức khỏe được công nhận chính thức.

Nhìn chung, Galaxy T1 cùng các bản cập nhật phần mềm định hướng y tế hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng thiết bị đeo của Samsung. Dù vậy, thời điểm ra mắt và các thông số cuối cùng vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng.