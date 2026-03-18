Galaxy Tab S12+ lộ thông số pin: Dung lượng tăng nhẹ kết hợp chip MediaTek Dimensity 9500+ mới Mẫu máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12+ của Samsung dự kiến sở hữu viên pin 10.392mAh, tăng 5% so với tiền nhiệm, hứa hẹn tối ưu thời lượng sử dụng nhờ chipset mới.

Samsung đang triển khai các bước phát triển cho thế hệ máy tính bảng cao cấp tiếp theo mang tên Galaxy Tab S12+. Theo các báo cáo rò rỉ mới nhất, model này sẽ nhận được sự nâng cấp về dung lượng pin và hiệu năng xử lý, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng đáng kể so với dòng tiền nhiệm thông qua sự tối ưu hóa phần cứng.

Cải tiến dung lượng pin và khả năng quản lý năng lượng

Dựa trên thông tin từ SamMobile, Galaxy Tab S12+ dự kiến trang bị viên pin có mã hiệu EB-BX846AAE và EB-BX846AAY. Dung lượng định mức của các linh kiện này đạt mức 10.392mAh. Khi thương mại hóa, Samsung có thể công bố mức dung lượng điển hình dao động trong khoảng từ 10.500mAh đến 10.600mAh.

Galaxy Tab S12+ có pin lớn hơn thế hệ trước

So với mức 10.090mAh trên Galaxy Tab S10+, viên pin mới tăng khoảng 4-5%. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất không nằm ở dung lượng vật lý mà ở chipset MediaTek Dimensity 9500+. Việc chuyển sang dòng chip xử lý thế hệ mới được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng quản lý năng lượng hiệu quả hơn, giúp thiết bị hoạt động bền bỉ hơn trong các tác vụ nặng.

Thông số kỹ thuật và tính năng đi kèm

Về khả năng hiển thị, Galaxy Tab S12+ dự kiến duy trì kích thước màn hình 12,4 inch quen thuộc. Máy sử dụng tấm nền OLED cao cấp với độ phân giải Quad-HD+ và tần số quét 120Hz mượt mà. Cấu hình phần cứng dự kiến sẽ bắt đầu với mức RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, đồng thời vẫn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng.

Thành phần Thông số dự kiến Màn hình 12,4 inch OLED, 120Hz, Quad-HD+ Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500+ Bộ nhớ 12GB RAM / 256GB ROM (Hỗ trợ microSD) Pin & Sạc ~10.500mAh, sạc nhanh 45W Độ bền Kháng nước, kháng bụi IP68

Bên cạnh đó, mẫu máy tính bảng này vẫn tích hợp hệ thống bốn loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, đảm bảo trải nghiệm âm thanh vòm chất lượng cao. Bút S Pen đi kèm cũng được cho là sẽ có khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 tương tự như thân máy.

Lộ trình ra mắt dự kiến

Samsung có thể ra mắt dòng Galaxy Tab S12 vào nửa cuối năm nay

Các nguồn tin rò rỉ cho thấy dòng Galaxy Tab S12, bao gồm cả phiên bản Plus và Ultra, có thể chính thức xuất hiện vào quý 3 năm 2026. Điều này cho thấy Samsung có thể đang điều chỉnh chu kỳ ra mắt sản phẩm để tập trung vào việc hoàn thiện công nghệ và tối ưu hóa phần mềm AI trên các thiết bị màn hình lớn.

Nhìn chung, dù không phải là một bước nhảy vọt về dung lượng pin, nhưng sự kết hợp giữa viên pin lớn hơn và vi xử lý tiết kiệm năng lượng Dimensity 9500+ hứa hẹn biến Galaxy Tab S12+ trở thành một trong những máy tính bảng Android có thời lượng sử dụng ấn tượng nhất thị trường khi ra mắt.