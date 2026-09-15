Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra lộ diện chip Dimensity 9500, chốt lịch ra mắt ngày 7/10 Bộ đôi máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra của Samsung dự kiến trình làng vào ngày 7/10 tới, trang bị vi xử lý mạnh mẽ Dimensity 9500.

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra dự kiến sẽ chính thức trình làng vào ngày 7 tháng 10 tới. Thông tin rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Evan Blass cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đã quyết định tổ chức một sự kiện riêng biệt để giới thiệu hai mẫu máy tính bảng màn hình lớn, thay vì ra mắt đồng thời với các dòng sản phẩm giá rẻ như các dự đoán trước đây.

Lịch trình ra mắt và bước đi chiến lược mới

Dù đã hoàn tất các thủ tục cấp chứng nhận cần thiết để sẵn sàng tiến ra thị trường, Samsung vẫn quyết định điều chỉnh thời điểm phát hành dòng máy tính bảng mới. Lịch ra mắt ngày 7 tháng 10 đồng nghĩa với việc dòng Tab S12 xuất hiện chậm hơn khoảng một tháng so với thời điểm ra mắt thế hệ Galaxy Tab S11 năm ngoái.

Ảnh render Galaxy Tab S12+

Việc điều chỉnh thời gian ra mắt giúp Samsung có thêm khoảng trống để chuẩn bị chuỗi cung ứng cũng như tối ưu hóa các tính năng phần mềm cho màn hình lớn trước khi mở bán chính thức trên phạm vi toàn cầu.

Phân tích cấu hình: Bước tiến với chip Dimensity 9500

Các dữ liệu kỹ thuật rò rỉ gần đây trên nền tảng Geekbench đã xác nhận mẫu flagship Galaxy Tab S12 Ultra sẽ được cung cấp sức mạnh bởi vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Đây là bước chuyển dịch đáng chú ý về mặt phần cứng, hứa hẹn đem lại hiệu năng xử lý tác vụ nặng và khả năng đồ họa tối ưu. Nhiều nguồn tin cũng chỉ ra rằng phiên bản Galaxy Tab S12+ khả năng cao sẽ cùng sở hữu vi xử lý cao cấp này.

Ảnh render Galaxy Tab S12 Ultra

Về kích thước hiển thị, Samsung tiếp tục duy trì kích thước vượt trội cho phân khúc cao cấp. Mẫu Tab S12 Ultra tiếp tục gắn bó với màn hình kích thước 14.6 inch, trong khi Tab S12+ được trang bị tấm nền 12.4 inch. Đáng chú ý, thế hệ năm nay sẽ loại bỏ phiên bản tiêu chuẩn kích thước 11 inch.

Thông số kỹ thuật Galaxy Tab S12+ Galaxy Tab S12 Ultra Vi xử lý (dự kiến) MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Kích thước màn hình 12.4 inch 14.6 inch Dung lượng pin Nâng cấp nhẹ 11.600 mAh Công suất sạc nhanh 45W 45W Phiên bản kết nối Wi-Fi / 5G Wi-Fi / 5G

Về thời lượng sử dụng, Galaxy Tab S12 Ultra tiếp tục tích hợp viên pin dung lượng lớn 11.600 mAh đi cùng công nghệ sạc nhanh 45W, đảm bảo duy trì công việc liên tục trong thời gian dài. Trong khi đó, biến thể Plus được kỳ vọng sẽ có mức gia tăng dung lượng pin nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm.

Tùy chọn kết nối và triển vọng thị trường

Bên cạnh các nâng cấp về kích thước màn hình và vi xử lý, Samsung sẽ phân tách sản phẩm theo hai chuẩn kết nối bao gồm phiên bản tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi và phiên bản cao cấp hơn hỗ trợ mạng dữ liệu 5G. Việc phân khúc các tùy chọn kết nối mang lại sự linh hoạt cho người dùng chuyên nghiệp khi lựa chọn thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc cố định tại văn phòng hoặc di chuyển thường xuyên.