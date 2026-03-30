Galaxy Watch 9 lộ diện firmware: Dùng chip Snapdragon Wear Elite, dự kiến ra mắt tháng 7 Samsung bắt đầu thử nghiệm firmware cho Galaxy Watch 9 (SM-L345U), xác nhận trang bị chip Snapdragon Wear Elite mạnh mẽ và dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới.

Dữ liệu từ hệ thống máy chủ của Samsung vừa tiết lộ sự tồn tại của một tệp firmware mới dành cho thiết bị đeo tay có mã hiệu SM-L345U. Theo các báo cáo phân tích, đây chính là chiếc Galaxy Watch 9, mẫu đồng hồ thông minh kế nhiệm phiên bản Galaxy Watch 8 hiện tại. Động thái này cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đã hoàn tất phát triển phần cứng và đang trong giai đoạn tối ưu hóa phần mềm cuối cùng.

Tệp firmware được cho là của Galaxy Watch 9 bất ngờ xuất hiện trên hệ thống máy chủ của Samsung

Cấu hình đột phá với vi xử lý Snapdragon Wear Elite

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên thế hệ năm nay là sự xuất hiện của dòng vi xử lý Snapdragon Wear Elite từ Qualcomm. Việc chuyển sang sử dụng con chip mạnh mẽ này hứa hẹn mang lại sự thay đổi lớn về hiệu năng, giúp thiết bị vận hành mượt mà và khắc phục triệt để tình trạng giật lag hay hao pin nhanh thường thấy trên các thế hệ cũ. Bên cạnh đó, các thông tin rò rỉ về dung lượng pin cũng đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ.

Galaxy Watch 9 được kỳ vọng sẽ trang bị dòng vi xử lý Snapdragon Wear Elite cực kỳ mạnh mẽ

Thời điểm ra mắt và vị trí trong hệ sinh thái Samsung

Dựa trên chu kỳ làm mới sản phẩm hàng năm, Samsung thường có xu hướng trình làng các thiết bị đeo tay cùng với dòng điện thoại gập. Trước đó, Galaxy Watch 8 đã được giới thiệu cùng bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 vào tháng 7 năm 2025. Do đó, giới chuyên môn dự báo Galaxy Watch 9 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 năm nay, cùng thời điểm với sự kiện giới thiệu hệ sinh thái màn hình gập thế hệ mới.

Samsung từng giới thiệu Galaxy Watch 8 cùng với bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold7 và Z Flip7

Về phân khúc, Galaxy Watch 9 vẫn được định vị là dòng sản phẩm chủ lực, xếp ngay dưới dòng cao cấp nhất là Galaxy Watch Ultra. Sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng mới và phần mềm đang được tối ưu hóa kỹ lưỡng kỳ vọng sẽ biến thiết bị này trở thành một trong những chiếc đồng hồ thông minh đáng chú ý nhất trong nửa cuối năm nay.