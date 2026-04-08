Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện: Nâng cấp kết nối 5G và sức mạnh từ chip Snapdragon Samsung dự kiến ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 vào tháng 7 tới với biến thể 5G đột phá và chip Snapdragon Wear Elite, hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với Apple Watch Ultra.

Samsung đang chuẩn bị làm mới dòng đồng hồ thông minh cao cấp của mình với phiên bản Galaxy Watch Ultra 2. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ cơ sở dữ liệu IMEI và máy chủ phần mềm của hãng cho thấy thiết bị này sẽ sở hữu khả năng kết nối di động mạnh mẽ và hiệu năng vượt trội nhờ nền tảng phần cứng mới.

Đa dạng tùy chọn kết nối với sự xuất hiện của biến thể 5G

Dữ liệu mới nhất cho thấy Samsung đang phát triển mẫu Galaxy Watch Ultra 2 với các số hiệu model khác nhau, tương ứng với từng loại kết nối. Cụ thể, thiết bị mang mã hiệu SM-L716 đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI. Dựa trên quy ước đặt tên của Samsung, con số "6" cuối cùng thường ám chỉ khả năng hỗ trợ mạng 5G. Đây là một nâng cấp đáng kể bởi các dòng smartwatch trước đây thường chỉ dừng lại ở mức 4G/LTE (mã số 5) hoặc chỉ Wi-Fi (mã số 0).

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có biến thể hỗ trợ 5G

Bên cạnh đó, một bản dựng phần mềm cho mã hiệu SM-L715F cũng đã được phát hiện, được cho là phiên bản 4G/LTE. Chiến lược phân phối có thể có sự khác biệt giữa các khu vực: phiên bản 5G cao cấp dự kiến dành cho thị trường Hàn Quốc và Mỹ, trong khi các thị trường quốc tế khác sẽ tiếp cận phiên bản 4G/LTE.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon Wear Elite

Không chỉ cải tiến về kết nối, Galaxy Watch Ultra 2 được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng. Qualcomm từng tiết lộ rằng mẫu đồng hồ tiếp theo của Samsung sẽ sử dụng chipset Snapdragon Wear Elite mạnh mẽ nhất của hãng. Việc trang bị linh kiện này không chỉ giúp xử lý mượt mà các tác vụ phức tạp mà còn tối ưu hóa thời lượng pin cho người dùng chuyên nghiệp.

Samsung có thể ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 vào mùa hè năm nay

Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 vào tháng 7 năm nay. Sản phẩm này sẽ xuất hiện cùng với các dòng điện thoại gập chủ lực là Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, tạo nên hệ sinh thái thiết bị cao cấp mới cho giai đoạn cuối năm.

Thông số kỹ thuật tham khảo từ dòng Ultra hiện hành

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện chính thức của thế hệ mới, dòng Galaxy Watch Ultra hiện tại vẫn đang sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu trong phân khúc đồng hồ thông minh bền bỉ. Dưới đây là các đặc điểm nổi bật đã định hình nên dòng sản phẩm này:

Thông số Chi tiết Màn hình Super AMOLED 1.47 inch, độ sáng tối đa 3000 nits Chất liệu Kính Sapphire và khung vỏ Titanium Chống nước Chuẩn 10 ATM (phù hợp bơi lội và lặn nông) Sức khỏe Đo điện tâm đồ, huyết áp, nồng độ oxy (SpO2) Kết nối Bluetooth 5.3, NFC

Với việc nâng cấp mạnh mẽ cả về phần cứng lẫn các tùy chọn kết nối hiện đại nhất, Galaxy Watch Ultra 2 được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Apple Watch Ultra 3 trong phân khúc smartwatch dành cho người dùng đam mê thể thao mạo hiểm và công nghệ.