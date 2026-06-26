Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện qua ảnh báo chí: 3 nâng cấp thiết kế và đột phá công nghệ 5G Mẫu smartwatch cao cấp Galaxy Watch Ultra 2 của Samsung dự kiến ra mắt vào tháng 7 với chip Snapdragon Wear Elite hỗ trợ AI và khả năng kết nối 5G độc lập đầy ấn tượng.

Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Unpacked tiếp theo diễn ra vào tháng 7 tới, nơi tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào các dòng thiết bị đeo cao cấp. Mới đây, những hình ảnh báo chí sắc nét của Galaxy Watch Ultra 2 đã được chuyên gia rò rỉ Evan Blass chia sẻ, hé lộ cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế mới mà gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sắp áp dụng.

Sự giao thoa giữa chất thể thao hầm hố và nét cổ điển

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, Galaxy Watch Ultra 2 vẫn duy trì tinh thần mạnh mẽ của một chiếc đồng hồ thể thao chuyên nghiệp nhưng đã được tinh chỉnh để trở nên sang trọng và cân đối hơn. Samsung dường như đang đi theo chiến lược hoàn thiện các chi tiết nhỏ để mang lại trải nghiệm cao cấp thay vì thay đổi hoàn toàn cấu trúc thiết bị.

Galaxy Watch Ultra 2 có thiết kế sang trọng, hầm hố

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần viền bezel. Samsung đã bổ sung các vạch chia từ 1 đến 12 giờ, một chi tiết đặc trưng thường thấy trên các dòng đồng hồ truyền thống hoặc phiên bản Galaxy Watch Classic trước đây. Việc đưa yếu tố này lên dòng Ultra cho thấy nỗ lực của hãng trong việc giữ lại bản sắc quen thuộc cho người dùng lâu năm, đồng thời tăng tính trực quan khi quan sát thời gian.

Bên cạnh đó, hệ thống dây đeo silicon cũng được làm mới theo phong cách tối giản. Các họa tiết nổi trên bề mặt đã bị loại bỏ, thay vào đó là bề mặt phẳng mịn màng nhưng vẫn giữ nguyên cơ chế khóa đôi chắc chắn, đảm bảo thiết bị luôn cố định trên cổ tay trong các hoạt động cường độ cao.

Mẫu smartwatch cao cấp tiếp theo của Samsung sẽ giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Nâng cấp phần cứng: Chip AI và kết nối 5G độc lập

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Galaxy Watch Ultra 2 được kỳ vọng sẽ là một bước nhảy vọt về hiệu năng. Trái tim của thiết bị dự kiến là vi xử lý Snapdragon Wear Elite hoàn toàn mới. Đây là nền tảng chip xử lý mạnh mẽ, cho phép các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động trực tiếp ngay trên đồng hồ mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào kết nối đám mây hay smartphone.

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có nút vật lý mới

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là khả năng hỗ trợ kết nối 5G. Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Watch Ultra 2 sẽ trở thành mẫu smartwatch đầu tiên của Samsung có khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn với tốc độ mạng siêu cao, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, phát nhạc trực tuyến và sử dụng bản đồ mà không cần mang theo điện thoại.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Watch Ultra 2

Đặc điểm Thông số chi tiết (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon Wear Elite (Hỗ trợ AI) Hệ điều hành Wear OS 7 / One UI 9 Màn hình OLED tròn, độ sáng cao Kết nối Hỗ trợ 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Thiết kế Vỏ vuông bo tròn, viền bezel có vạch chia giờ Thời lượng pin Kỳ vọng lên đến 3 ngày

Dù có nhiều nâng cấp, Samsung vẫn giữ lại những điểm cốt lõi đã làm nên thành công của dòng Ultra như hệ thống loa với lỗ thoát âm kép, cụm cảm biến sức khỏe chuyên sâu ở mặt lưng và màn hình OLED chất lượng cao. Với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ kết nối tiên phong, Galaxy Watch Ultra 2 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trên thị trường thiết bị đeo thông minh trong nửa cuối năm 2024.