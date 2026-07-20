Galaxy Watch Ultra 2: Pin khủng 800 mAh và chip Snapdragon 3nm lộ diện trước ngày ra mắt Hình ảnh rò rỉ về Galaxy Watch Ultra 2 cho thấy Samsung sẽ trang bị viên pin 800 mAh, tăng 36% dung lượng và chuyển sang chip Snapdragon Wear Elite 3nm hỗ trợ AI mạnh mẽ.

Samsung đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng đồng hồ thông minh cao cấp nhất của mình. Theo các hình ảnh quảng cáo rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Evan Blass, Galaxy Watch Ultra 2 sẽ sở hữu những nâng cấp phần cứng mang tính đột phá, đặc biệt là việc chuyển đổi sang nền tảng chip xử lý của Qualcomm và dung lượng pin tăng vọt.

Cận cảnh màn hình Samsung Galaxy Watch Ultra 2 qua hình ảnh rò rỉ.

Chip Snapdragon Wear Elite 3nm: Bước đi chiến lược của Samsung

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy Watch Ultra 2 chính là việc trang bị chip Snapdragon Wear Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC. Đây là một sự chuyển dịch lớn khi Samsung quyết định từ bỏ dòng chip Exynos tự phát triển để chuyển sang giải pháp của Qualcomm cho dòng Ultra.

Điểm nhấn của vi xử lý này là sự xuất hiện lần đầu tiên của nhân NPU (vi xử lý thần kinh) chuyên dụng cho AI trên thiết bị đeo. Điều này mở ra khả năng xử lý các tính năng thông minh như trả lời tin nhắn tự động (smart replies) và huấn luyện viên thể hình cá nhân ngay trên đồng hồ mà không cần phụ thuộc vào kết nối với điện thoại. Không chỉ dòng Ultra, các báo cáo cũng cho thấy phiên bản Galaxy Watch 9 tiêu chuẩn cũng sẽ sử dụng dòng chip mới này.

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip Snapdragon Wear Elite.

Nâng cấp dung lượng pin thêm 36%

Thời lượng pin luôn là yếu tố sống còn đối với các dòng smartwatch thể thao chuyên nghiệp. Galaxy Watch Ultra 2 được tiết lộ sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 800 mAh. So với mức 590 mAh trên Galaxy Watch Ultra thế hệ đầu tiên, đây là mức tăng khoảng 36%.

Sự kết hợp giữa viên pin lớn hơn và chip xử lý 3nm tiết kiệm điện năng hứa hẹn sẽ kéo dài thời gian sử dụng thực tế lên đáng kể, đặc biệt là khi người dùng kích hoạt các tính năng tiêu tốn năng lượng như định vị GPS liên tục hoặc màn hình luôn hiển thị (Always-on Display).

Viên pin 800 mAh là mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên smartwatch của Samsung.

Thiết kế tối ưu và độ bền chuẩn IP69K

Dù mang trong mình viên pin lớn hơn, Samsung lại thành công trong việc tối ưu độ dày của thiết bị. Thân vỏ Titanium của Galaxy Watch Ultra 2 được cho là mỏng hơn 12% so với phiên bản tiền nhiệm, giúp cảm giác đeo thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài hầm hố đặc trưng.

Về độ bền, thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP69K. Đây là tiêu chuẩn bảo vệ cao cấp, cho phép thiết bị chịu được các tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn, vượt xa chuẩn IP68 thông thường. Các hình ảnh rò rỉ cũng xác nhận hai tùy chọn màu sắc: phiên bản vỏ titan kết hợp dây xanh olive và phiên bản đen hoàn toàn với điểm nhấn vòng cam ở núm xoay.

Thiết bị duy trì độ bền cực cao với vỏ Titanium và chuẩn kháng nước IP69K.

Hai phiên bản màu sắc rò rỉ của Galaxy Watch Ultra 2.

Bảng so sánh thông số dự kiến

Thông số Galaxy Watch Ultra (2024) Galaxy Watch Ultra 2 (Dự kiến) Chip xử lý Exynos Snapdragon Wear Elite (3nm) Dung lượng pin 590 mAh 800 mAh Độ dày vỏ Tiêu chuẩn Mỏng hơn 12% Kháng nước/bụi IP68 IP69K

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 cùng với dòng Galaxy Watch 9 tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/07 tới. Đây sẽ là thời điểm hãng xác nhận các tính năng AI mới cũng như thời lượng pin thực tế của siêu phẩm này.