Galaxy Watch Ultra 2: Thiết kế vuông vức kết hợp phong cách cổ điển có gì đặc biệt? Samsung dự kiến thay đổi diện mạo cho Galaxy Watch Ultra 2 với thiết kế vuông vức hơn và viền bezel đánh số, hứa hẹn tạo nên sự đột phá trong phân khúc smartwatch cao cấp.

Những thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ diện mạo của Galaxy Watch Ultra 2, mẫu đồng hồ thông minh cao cấp nhất của Samsung dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở sự thay đổi ngôn ngữ thiết kế, kết hợp giữa sự hầm hố hiện đại và các chi tiết lấy cảm hứng từ đồng hồ cổ điển.

Sự giao thoa giữa phong cách cổ điển và hiện đại

Galaxy Watch Ultra 2 được cho là sẽ sở hữu kiểu dáng vuông vức hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Một chi tiết đáng chú ý là phần viền bezel có thể được khắc các con số từ 1 đến 12, gợi nhắc đến thiết kế của những mẫu đồng hồ cơ truyền thống. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu vòng bezel này có khả năng xoay vật lý hay chỉ là chi tiết trang trí.

Smartwatch cao cấp tiếp theo của Samsung sẽ có kiểu dáng vuông vức hơn

Bên cạnh đó, màn hình của thiết bị cũng được tối ưu với phần viền mỏng hơn. Điều này không chỉ giúp tổng thể chiếc đồng hồ trông hiện đại, thanh thoát hơn mà còn gia tăng diện tích hiển thị, mang lại trải nghiệm quan sát tốt hơn trong cùng một kích thước thân máy.

Cải tiến nút bấm vật lý và khả năng nhận diện

Một trong những thay đổi quan trọng về mặt công thái học trên Galaxy Watch Ultra 2 là cụm nút bấm bên phải. Nút Quick hình tròn ở giữa có thể được thay thế bằng một nút bấm có bề mặt rộng hơn, đi kèm điểm nhấn màu cam nổi bật. Sự điều chỉnh này không chỉ tăng tính thẩm mỹ, giúp sản phẩm trông thể thao hơn mà còn hỗ trợ người dùng thao tác dễ dàng hơn trong các điều kiện vận động mạnh.

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có nút vật lý mới

Việc định hình lại thiết kế giúp dòng Ultra có sự phân biệt rõ ràng so với phiên bản tiêu chuẩn. Thay vì chỉ nâng cấp về độ bền hay tính năng, Samsung đang muốn tạo ra một bản sắc riêng biệt cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình.

Thông số dự kiến và chiến lược sản phẩm của Samsung

Dựa trên các tài liệu từ FCC và các nguồn tin rò rỉ, Samsung có thể sẽ không ra mắt phiên bản Classic với vòng bezel xoay trong năm 2026. Thay vào đó, hãng tập trung nguồn lực vào dòng Ultra và dòng tiêu chuẩn để tối ưu hóa danh mục thiết bị đeo.

Đặc điểm Thông tin rò rỉ trên Galaxy Watch Ultra 2 Kiểu dáng Vuông vức, lấy cảm hứng từ đồng hồ cổ điển Viền màn hình Mỏng hơn, tăng diện tích hiển thị Nút bấm Nút Quick rộng hơn với màu cam nổi bật Hệ điều hành One UI 9 Watch dựa trên Wear OS mới nhất Màu sắc Be, Đen, Bạc với nhiều lựa chọn dây đeo

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có thiết kế cải tiến

Nâng cấp phần mềm và theo dõi sức khỏe

Đi kèm với thay đổi về phần cứng, Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến sẽ chạy trên giao diện One UI 9 Watch. Ứng dụng Samsung Health cũng được cho là sẽ có một đợt tái thiết kế lớn, tập trung vào việc hiển thị dữ liệu trực quan và cung cấp các phân tích chuyên sâu hơn về quá trình luyện tập và hồi phục của người dùng.

Galaxy Watceh Ultra 2 sẽ giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Ngoài ra, Samsung cũng mang đến nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung hơn như màu be, đen kết hợp dây xanh lam hoặc bạc đi kèm dây xanh lá. Chiến lược này cho thấy hãng đang muốn mở rộng đối tượng khách hàng, không chỉ tập trung vào những người dùng chuyên nghiệp mà còn hướng tới nhóm người dùng yêu thích sự cá nhân hóa và thời trang.

Với những thay đổi toàn diện từ ngoại hình đến phần mềm, Galaxy Watch Ultra 2 hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong thị trường smartwatch cao cấp khi chính thức trình làng vào tháng 7 tới.