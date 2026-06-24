Galaxy Watch9 lộ diện: Bước ngoặt hiệu năng với chipset Snapdragon Wear Elite Galaxy Watch9 giữ nguyên thiết kế mặt tròn đặc trưng nhưng gây chú ý với việc chuyển sang sử dụng chipset Qualcomm Snapdragon Wear Elite thay cho dòng Exynos. Nâng cấp này hứa hẹn tối ưu hóa thời lượng pin và tăng cường khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về Galaxy Watch9 cho thấy Samsung đang thực hiện chiến lược tập trung vào sức mạnh nội lực thay vì thay đổi ngoại hình. Dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào tháng 7 tới, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc hợp tác giữa Samsung và Qualcomm trên thị trường thiết bị đeo.

Galaxy Watch9 sẽ có thiết kế quen thuộc

Ngôn ngữ thiết kế: Sự ổn định mang tính kế thừa

Dựa trên các hình ảnh báo chí được đăng tải, Galaxy Watch9 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Samsung với phần khung vuông bo mềm và mặt đồng hồ tròn. Đây là phong cách đã được khẳng định trên các thế hệ tiền nhiệm, ưu tiên sự thoải mái khi đeo và độ nhận diện thương hiệu cao.

Thiết bị dự kiến sẽ có hai kích thước tiêu chuẩn là 40mm và 44mm. Về màu sắc, phiên bản 40mm có thể bao gồm các tùy chọn màu Kem và Than chì. Trong khi đó, phiên bản 44mm lớn hơn sẽ có màu Bạc và Than chì. Cả hai biến thể đều hỗ trợ đầy đủ các tùy chọn kết nối Bluetooth và LTE.

Cấu trúc phần cứng: Bước ngoặt từ Exynos sang Snapdragon Wear Elite

Thay đổi đáng kể nhất trên Galaxy Watch9 nằm ở hệ thống vi xử lý. Samsung đã xác nhận việc chuyển đổi từ chipset Exynos tự phát triển sang dòng Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Đây là bộ vi xử lý dành cho thiết bị đeo mạnh mẽ nhất của Qualcomm tính đến thời điểm hiện tại.

Việc tích hợp Snapdragon Wear Elite được kỳ vọng sẽ mang lại những cải tiến vượt trội về:

Hiệu suất xử lý: Phản hồi mượt mà hơn trong các tác vụ hàng ngày và chuyển đổi ứng dụng.

Phản hồi mượt mà hơn trong các tác vụ hàng ngày và chuyển đổi ứng dụng. Tối ưu năng lượng: Quy trình sản xuất tiên tiến của Qualcomm giúp kéo dài thời lượng pin, vốn là điểm yếu cố hữu của nhiều dòng smartwatch.

Quy trình sản xuất tiên tiến của Qualcomm giúp kéo dài thời lượng pin, vốn là điểm yếu cố hữu của nhiều dòng smartwatch. Trí tuệ nhân tạo (AI): Hỗ trợ các tính năng AI ngay trên thiết bị, giúp theo dõi sức khỏe chính xác hơn và xử lý dữ liệu sinh trắc học nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật tham chiếu và dự báo thị trường

Mặc dù giá bán chính thức chưa được tiết lộ, giới phân tích dự báo giá Galaxy Watch9 có thể tăng nhẹ do chi phí linh kiện và việc nâng cấp lên nền tảng phần cứng mới của Qualcomm. Để có cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn công nghệ trên dòng đồng hồ cao cấp của Samsung, người dùng có thể tham khảo bảng thông số kỹ thuật của thế hệ tiền nhiệm Galaxy Watch8 dưới đây:

Đặc điểm Thông số kỹ thuật (Tham chiếu Galaxy Watch8) Màn hình Super AMOLED, 1.34 inch, độ sáng 3000 nits Chất liệu Nhôm nguyên khối, kính Sapphire Chống nước 10 ATM (phù hợp bơi lội, lặn nông) Sức khỏe Đo điện tâm đồ (ECG), huyết áp, SpO2, theo dõi giấc ngủ Kết nối eSIM, Bluetooth, LTE, trợ lý ảo

Nhìn chung, Galaxy Watch9 đang định hình là một bản nâng cấp tập trung vào hiệu năng thực tế. Việc giữ nguyên thiết kế bên ngoài giúp Samsung tập trung tối đa nguồn lực vào việc tối ưu hóa phần mềm và khai thác sức mạnh của chipset Qualcomm mới, hứa hẹn tạo ra một tiêu chuẩn mới cho đồng hồ thông minh chạy Wear OS trong năm 2024.