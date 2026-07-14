Galaxy Watch9 và Watch Ultra 2: Bước ngoặt hiệu năng với chip Snapdragon Wear Elite Samsung dự kiến trang bị chip Snapdragon Wear Elite cho Galaxy Watch9 và Watch Ultra 2, đi kèm pin 800 mAh và màn hình 5.000 nits nhằm tối ưu hóa hiệu suất AI.

Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tới, nơi bộ đôi đồng hồ thông minh thế hệ mới Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra 2 sẽ chính thức ra mắt. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến lược phần cứng của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của chip Snapdragon Wear Elite trên thiết bị đeo Samsung

Thay đổi đáng chú ý nhất trên dòng smartwatch năm nay là việc Samsung dường như sẽ từ bỏ dòng chip Exynos tự phát triển để chuyển sang sử dụng Snapdragon Wear Elite của Qualcomm. Đây là bước đi quan trọng sau nhiều năm hãng kiên trì sử dụng nền tảng cây nhà lá vườn cho các thiết bị đeo.

Samsung sẽ sử dụng chip Snapdragon cho các đồng hồ thông minh cao cấp sắp ra mắt

Việc trang bị vi xử lý từ Qualcomm được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng xử lý mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khả năng tính toán các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp các thiết bị hoạt động độc lập hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào smartphone Galaxy trong việc xử lý dữ liệu thông minh hàng ngày.

Phân tích thông số kỹ thuật và khả năng kết nối

Bên cạnh vi xử lý mới, dung lượng lưu trữ và khả năng kết nối cũng được nâng cấp đáng kể để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu sức khỏe và ứng dụng ngày càng tăng. Cụ thể, cấu hình dự kiến của hai mẫu máy như sau:

Thông số Galaxy Watch9 Galaxy Watch Ultra 2 Vi xử lý Snapdragon Wear Elite Snapdragon Wear Elite Bộ nhớ RAM 2GB 2GB Bộ nhớ trong (ROM) 32GB 64GB Kết nối không dây Bluetooth 6.0, Wi-Fi băng tần kép Bluetooth 6.0, Wi-Fi băng tần kép Độ sáng màn hình - 5.000 nits

Thiết kế và các tùy chọn màu sắc của đồng hồ thông minh Galaxy Watch 9

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0 mới nhất và Wi-Fi băng tần kép, giúp cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu và độ ổn định khi đồng bộ hóa với hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Điểm nhấn công nghệ trên Galaxy Watch Ultra 2

Mẫu Galaxy Watch Ultra 2 được định vị là dòng sản phẩm cao cấp nhất với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Đáng chú ý là màn hình của phiên bản này có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 trong sự kiện ngày 22/7 tới

Về năng lượng, Galaxy Watch9 dự kiến có hai mức dung lượng pin là 325 mAh và 445 mAh tùy theo kích thước mặt. Trong khi đó, Galaxy Watch Ultra 2 sở hữu viên pin dung lượng lớn 800 mAh, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm và đối thủ cạnh tranh.

Dự kiến giá bán tại thị trường quốc tế

Thông tin rò rỉ từ thị trường châu Âu cho thấy mức giá khởi điểm của dòng sản phẩm này có sự phân hóa rõ rệt theo từng phiên bản:

Galaxy Watch9 (40 mm - Wi-Fi): 409 EUR (khoảng 12,27 triệu đồng).

409 EUR (khoảng 12,27 triệu đồng). Galaxy Watch9 (44 mm - Wi-Fi): 439 EUR (khoảng 13,17 triệu đồng).

439 EUR (khoảng 13,17 triệu đồng). Galaxy Watch Ultra 2: 749 EUR (khoảng 22,47 triệu đồng).

Galaxy Watch9 và Watch Ultra 2 có giá phải chăng

Quyết định chuyển sang Snapdragon Wear Elite cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc tạo ra một thiết bị đeo mạnh mẽ hơn, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong bối cảnh các tính năng AI và theo dõi sức khỏe chuyên sâu đang trở thành tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp.