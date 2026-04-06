Galaxy Wide Fold lộ diện với tỷ lệ màn hình 4:3 tối ưu cho trải nghiệm tablet Samsung được cho là đang phát triển mẫu Galaxy Wide Fold với tỷ lệ màn hình 4:3 đột phá, hứa hẹn nâng tầm khả năng đa nhiệm và hiển thị ứng dụng so với các thế hệ trước.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm màn hình gập với sự xuất hiện của Galaxy Wide Fold. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ giải quyết nhược điểm về màn hình hẹp trên các dòng Fold truyền thống bằng cách chuyển sang tỷ lệ khung hình 4:3, mang lại không gian hiển thị tương đương một chiếc máy tính bảng thực thụ.

Bước chuyển mình sang tỷ lệ màn hình chuẩn tablet

Theo các thông tin rò rỉ từ giao diện One UI 9 (dựa trên Android 17), Galaxy Wide Fold sẽ sở hữu tỷ lệ màn hình 4:3 khi mở hoàn toàn. Đây là một sự thay đổi lớn so với tỷ lệ 1.11:1 (hoặc 3.33:3) dự kiến trên Galaxy Z Fold7. Việc mở rộng chiều ngang giúp thiết bị không còn cảm giác quá cao và hẹp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quan sát nội dung.

Trước đây, mẫu máy này từng xuất hiện dưới các tên gọi tin đồn như Galaxy Z Fold8 Wide hoặc Galaxy Z Wide Fold. Sự xuất hiện của biến thể "Wide" cho thấy Samsung đang muốn phân tách dòng Fold thành hai hướng: một dòng giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ truyền thống và một dòng tập trung tối đa vào không gian hiển thị rộng lớn.

Tối ưu hóa đa nhiệm và giao diện ứng dụng

Tỷ lệ 4:3 mang lại lợi ích rõ rệt trong việc xử lý công việc và giải trí. Khi sử dụng tính năng chia đôi màn hình, mỗi ứng dụng sẽ có không gian hiển thị rộng rãi hơn, tương đương với trải nghiệm trên hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau. Điều này giúp loại bỏ cảm giác chật chội thường thấy trên các màn hình gập có tỷ lệ hẹp.

Bên cạnh đó, tỷ lệ mới cũng giúp các ứng dụng tự động kích hoạt giao diện dành cho máy tính bảng thay vì chỉ là phiên bản điện thoại phóng to. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở sự tối ưu hóa của hệ sinh thái Android. Samsung cần phối hợp chặt chẽ với các nhà phát triển để đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất trên màn hình lớn.

So sánh thông số dự kiến giữa các dòng Galaxy Fold

Dưới đây là bảng so sánh dựa trên các thông tin rò rỉ về Galaxy Wide Fold và thông số của dòng Galaxy Z Fold7 để thấy rõ sự khác biệt về định hướng sản phẩm:

Thông số Galaxy Wide Fold (Tin đồn) Galaxy Z Fold7 Tỷ lệ màn hình chính 4:3 (Chuẩn tablet) 1.11:1 Kích thước màn hình 7.6 inch 8 inch Dung lượng pin 4800 mAh 4400 mAh Camera chính - 200 MP Hệ điều hành One UI 9 (Android 17) One UI mới nhất

Với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế ưu tiên hiển thị, Galaxy Wide Fold được kỳ vọng sẽ là thiết bị thay thế hoàn hảo cho những người dùng cần sự kết hợp giữa tính di động của điện thoại và hiệu suất của máy tính bảng. Samsung dự kiến sẽ trình làng siêu phẩm này cùng với các dòng sản phẩm gập thế hệ mới vào kỳ sự kiện mùa hè năm nay.