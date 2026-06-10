Galaxy Z Flip8 đạt chứng nhận FCC với kết nối vệ tinh và công nghệ Wi-Fi 7 Mẫu điện thoại gập Galaxy Z Flip8 vừa chính thức đạt chứng nhận FCC tại Mỹ, hé lộ khả năng hỗ trợ liên lạc vệ tinh cùng chuẩn kết nối Wi-Fi 7 thế hệ mới.

Samsung Galaxy Z Flip8 đã chính thức vượt qua các quy trình kiểm duyệt của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Việc đạt được chứng nhận này là bước chuẩn bị cuối cùng cho việc thương mại hóa, khẳng định thiết bị đã sẵn sàng ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng kết nối và Wi-Fi 7

Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận FCC xác nhận Galaxy Z Flip8 phiên bản Mỹ (mã model SM-F776U) sẽ hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 7 hiện đại nhất, bao gồm cả băng tần 6 GHz. Tiêu chuẩn này mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội và độ trễ thấp hơn so với các thế hệ trước. Ngoài ra, thiết bị tích hợp đầy đủ các kết nối phổ biến như Bluetooth, NFC và khả năng sạc không dây, sạc ngược không dây cho phụ kiện.

Galaxy Z Flip8 đạt chứng nhận FCC

Tính năng liên lạc vệ tinh và phần cứng hiệu năng cao

Đáng chú ý, modem 5G trên Galaxy Z Flip8 được xác nhận hỗ trợ băng tần mạng NB-NTN B255, nền tảng cho dịch vụ liên lạc vệ tinh. Tính năng này cho phép người dùng duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp tại những khu vực không có sóng di động mặt đất. Đây được xem là nỗ lực của Samsung trong việc đưa công nghệ vệ tinh trở thành tiêu chuẩn trên các dòng flagship.

Về phần cứng, phiên bản tại Mỹ dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Trong khi đó, các thị trường khác như châu Âu có khả năng sẽ nhận được phiên bản chạy chip Exynos 2600. Sự phân chia chipset theo khu vực vẫn được Samsung duy trì nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Galaxy Z Flip8 có thể dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy tại thị trường Mỹ

Thời điểm ra mắt và các thiết bị hệ sinh thái

Theo các lộ trình rò rỉ, Galaxy Z Flip8 sẽ được trình làng vào cuối tháng 7 tới. Sự kiện Galaxy Unpacked này dự kiến còn có sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Wide và mẫu đồng hồ thông minh cao cấp Galaxy Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip8 tiếp tục duy trì kiểu dáng gập dọc thời trang, tập trung vào tính linh hoạt và trải nghiệm màn hình phụ tối ưu.

Samsung sẽ ra mắt các điện thoại gập mới của mình vào tháng 7 tới

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Z Flip8

Thông số Chi tiết rò rỉ Số model SM-F776U (Bản Mỹ) Vi xử lý (Mỹ) Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Vi xử lý (Châu Âu) Exynos 2600 Chuẩn Wi-Fi Wi-Fi 7 (hỗ trợ 6 GHz) Kết nối vệ tinh Băng tần NB-NTN B255 Công nghệ sạc Sạc không dây, sạc ngược không dây

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là chứng nhận FCC hiện tại không đề cập đến công nghệ siêu băng rộng UWB (Ultra-Wideband). Điều này có thể đồng nghĩa với việc UWB sẽ tiếp tục bị hạn chế theo từng thị trường hoặc chỉ dành riêng cho dòng Fold, gây khó khăn cho người dùng muốn sử dụng tính năng định vị chính xác với Galaxy SmartTag2.