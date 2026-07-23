Galaxy Z Flip8: Kỷ lục mỏng nhẹ và bước đột phá công nghệ chip 2nm của Samsung Samsung trình làng Galaxy Z Flip8 với trọng lượng 180g siêu nhẹ, trang bị vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2nm cùng màn hình phụ FlexWindow 4,1 inch mở rộng tối đa.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Z Flip8, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực tối ưu hóa thiết kế điện thoại gập. Thế hệ thứ 8 của dòng Flip không chỉ tập trung vào vẻ ngoài mà còn mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu năng phần cứng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiết kế tối ưu: Chiếc điện thoại gập mỏng nhẹ nhất lịch sử

Cải tiến đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Flip8 chính là cảm giác cầm nắm. Samsung đã thành công trong việc ép trọng lượng máy xuống chỉ còn 180g, tương đương với các dòng điện thoại dạng thanh truyền thống. Độ dày của thiết bị khi mở hoàn toàn chỉ đạt 6,1 mm, xác lập kỷ lục là chiếc Flip mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng.

Dù mỏng nhẹ hơn, độ bền của máy vẫn được đảm bảo nhờ khung viền Armor Aluminum cứng cáp và kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt ngoài. Đặc biệt, chuẩn kháng nước và bụi IP48 giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Các cạnh máy được tinh chỉnh tinh tế, tạo điểm tựa gập mở tự nhiên, trong khi cảm biến vân tay vẫn được tích hợp tiện lợi tại nút nguồn.

Cấu hình đột phá với tiến trình 2nm

Galaxy Z Flip8 đánh dấu bước tiến lớn về phần cứng khi sở hữu con chip Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Vi xử lý này có cấu trúc 10 nhân, đi kèm GPU Xclipse 960, mang lại hiệu suất xử lý đồ họa vượt trội. Máy được trang bị 12GB RAM và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.0 từ 256GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.

Về phần mềm, thiết bị chạy giao diện One UI 9 dựa trên nền tảng Android 16. Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, một con số ấn tượng giúp kéo dài vòng đời sử dụng sản phẩm. Điểm nhấn công nghệ nằm ở tính năng Now Brief trong Galaxy AI, tự động tổng hợp thông tin thời tiết, lịch trình và giao thông thành các thẻ trực quan ngay trên màn hình phụ.

Màn hình phụ FlexWindow: Trung tâm điều khiển thực thụ

Samsung đã nâng cấp màn hình ngoài FlexWindow lên kích thước 4,1 inch với viền siêu mỏng chỉ 1,25mm. Tấm nền Super AMOLED 120Hz với độ sáng cực đại 2.600 nit cho phép hiển thị rõ nét ngay dưới ánh nắng gắt. Giao diện FlexWindow Home cho phép tùy biến sâu widget và hình nền, đồng thời đã có 16 ứng dụng được tối ưu hóa để chạy trực tiếp tại đây mà không cần mở máy.

Màn hình chính của Z Flip8 sử dụng tấm nền Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng 2.600 nit. Đáng chú ý, nếp gập ở giữa màn hình đã được xử lý mờ đi đáng kể, mang lại trải nghiệm vuốt chạm liên tục và mượt mà hơn các thế hệ trước.

Nhiếp ảnh AI và khả năng quay phim chuyên nghiệp

Dù giữ nguyên thông số cảm biến (chính 50MP, góc rộng 12MP và selfie 10MP), Galaxy Z Flip8 lại cải thiện chất lượng ảnh chụp nhờ thuật toán ProVisual Engine và AI Bokeh. Các tính năng này giúp xử lý màu da tự nhiên và xóa phông chuẩn xác tương đương các dòng máy ảnh chuyên dụng.

Khả năng gập 90 độ biến chiếc điện thoại thành một chân máy (tripod) rảnh tay tiện lợi. Samsung cũng bổ sung tính năng Horizontal Lock, giúp giữ đường chân trời luôn thẳng khi quay phim trong lúc di chuyển, đảm bảo khung hình ổn định tối đa.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Exynos 2600 (Tiến trình 2nm) RAM / ROM 12GB / Từ 256GB (UFS 4.0) Màn hình chính 6,9 inch Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz Màn hình phụ 4,1 inch Super AMOLED, 120Hz Trọng lượng 180g Pin / Sạc 4.300 mAh / Sạc nhanh 25W

Với viên pin 4.300 mAh được tối ưu hóa qua phần mềm, Galaxy Z Flip8 hứa hẹn thời lượng sử dụng bền bỉ. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W, sạc không dây 15W và tính năng sạc ngược 4.5W cho các thiết bị phụ kiện.